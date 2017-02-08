Сегодня отмечается День российской науки. Поздравление Министра образования и науки РФ Ольги Васильевой

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Поздравляю вас с Днем российской науки!Не всегда можно найти слова, чтобы охарактеризовать путь ученого в своем поиске. Уникальность идеи, помноженная на смелость решения, рождает дело, которому зачастую отводится целая жизнь. Невзирая ни на что, шаг за шагом ученые открывают новые страницы неизведанного, блистательным умом пронзая время и открывая живущим сегодня контуры будущего.Благодаря научному корпусу нашей страны сегодня Россия находится в ряду сверхдержав, создает технологии будущего, способна управлять сложнейшей научной инфраструктурой. Открытия наших ученых и наши научные школы высоко ценятся во всем мире.Отрадно видеть, что в науку идет молодежь, со студенческой скамьи искренне увлекаясь исследовательской работой, а научно-техническое творчество становится престижным.Знаю, что иногда бывает трудно, обидно и уже опускаются руки, но всегда внутренний голос и преданность делу заставляют собраться и двигаться вперед, к своей мечте, к новым открытиям. Ученый – звучит гордо! В обществе всегда отдавали дань уважения людям науки, восхищаясь их талантом и твердым характером.В этот торжественный день примите искреннюю благодарность за труд, веру в себя и науку, за неравнодушие, терпение и неиссякаемую жажду познания. От всей души желаю вам здоровья, успехов в научной деятельности и всякого благополучия!Министр О.Ю. Васильева