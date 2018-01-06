Сегодня начинаются Святки
6 января 2018 16:38
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Как пишет namenu.ru, чтобы начинаться ярко, Рождество должно идти по всем правилам. Накануне праздника 7 января нужно обязательно сходить в храм, исповедоваться и причаститься, отстоять службу. В Сочельник на стол подают традиционные еще постные блюда, а трапезу начинают кутьей. Затем многие отправляются спать, чтобы утром уже проснуться с вестью о Рождестве Христовом. Но вот некоторые, особенно, молодые девицы, в эту ночь еще и гадают.
Все дело в том, что 6 января должны начаться и продолжиться уже до 18 января Святки. Это праздничный период от Рождества до Крещения, когда на Руси было принято гадать. Так оно и случится в текущем году, Святки начнутся уже 6 января и продолжатся до сочельника перед Крещением 18 января, вслед за которым наступит большой праздник 19 января Крещение Господне по православному календарю.
Рождественские Святки: что это
Сразу нужно отметить, что на Руси «святочный» период был праздничным, а само название Святки — это сокращенно от Святых дней. Начало этого чудесного периода совпадает еще с кануном Рождества, то есть, с Сочельником 6 января. В этот день пост является строгим и рекомендуется не кушать до появления на небе первой звезды. Сам рождественский пост, который был начат еще 28 ноября, закончится 7 января утром в день Рождества Христова.
Святки никогда не выпадают не лето, этот праздничный период длится определенное количество зимних дней. Всегда приходятся Святки на начало года и имеют строгие определенные даты, которые из года в год тоже не меняются. То есть, начинаясь каждый год 6 января святки заканчиваются с Крещением, которое по православному календарю каждый год отмечается 19 января. На протяжении этого праздника нужно стараться избегать работы по дому.
В храмах не проводятся обряды венчания, крестить детей можно. Что касается гаданий, то церковь категорически настроена против них, но вот народная традиция гласит, что Святки — это лучший период для гаданий в течение всего года.
Важные праздничные дни периода Святок:
Сочельник 6 января перед Рождеством начинает этот период. Пищу нельзя вкушать до появления на небе первой звезды, после этого, вернувшись из храма, можно накрыть праздничный стол и начать трапезу обязательно с кутьи. Такое сочиво — это важное ритуальное блюдо, готовится на основе зерен с фруктами, медом.
Рождество Христово празднуют по православному календарю каждый год 7 января. Это выходной день, нельзя работать. Принято накрывать праздничный стол и собираться за ним дружной семейной компанией. На стол готовится 12 блюд по количеству апостолов. Обязательно в день Рождества нужно сходить в храм на праздничную службу.
Старый Новый год также входит в важные праздничные дни периода Святок. Его отмечают 13 января. На стол ставят мясные блюда, на Руси готовили поросят, кроликов и петухов, запекая их целиком. По традиции трапезу в этот день тоже начинать с кутьи, которую заправить сливками или сливочным маслом. Из-за таких сытных и богатых блюд этот день еще получил в народе название «щедрый вечер».
Сочельник и Крещение будет 18 и 19 января соответственно. В эти дни по традиции принято купаться в проруби, чтобы смывать с себя грехи, набирать в храмах крещенскую воду, которая, считается, имеет целебную силу. Воду надо пить самим, давать скоту и окроплять ей своей жилище. Блюда на праздничный стол готовят постные: рыба, капуста, вареники, взвар в качестве напитка и, конечно, ритуальное сочиво.
Гадания на Святки
Итак, церковь считает, что гадание — это грех и глубоко верующие люди такие ритуалы стараются обходить стороной. Но на Руси сохранились некоторые языческие традиции, которые потом вплелись в христианские обряды и празднования. В итоге так получилось, что период Святок — это лучшее время для проведения разного рода гаданий.
В народе существует много проверенных способов, которые верно предсказывают судьбу, но важно все делать правильно. Наиболее популярными считаются гадания с зеркалами, с воском, обувью и даже луковицами. Святки завершаются 19 января в Крещение, тогда наступает пора прекратить и все гадания.
Приметы и традиции Святок:
6 января перед Рождеством, в Сочельник, нужно соблюдать строгий пост и ничего не вкушать в течение дня в пищу, пить только воду. В Сочельник нужно дождаться первой звезды и только когда пост заканчивается, можно садиться за праздничный стол.
Глава семьи в начале трапезы всем раздает хлеб, вымоченный в меду с пожеланиями всего хорошего в новом году.
На столе в Сочельник перед Рождеством обязательно должна быть кутья (готовится из пшена и риса с добавлением сухофруктов, орехов и меда), а также взвар (готовится из сухофруктов).
Перед тем, как праздничный стол накрыть скатертью, на него нужно положить немного сена как символ того, что ясли Иисуса находились в хлеву.
Теперь вы знаете, Святки когда начинаются в 2018 году. Даты этого праздничного периода не имеются в православном календаре. Начинаются Святки в Сочельник перед Рождеством 6 января и заканчиваются в Сочельник перед Крещением 18 января.
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