Сегодня начинаются Святки

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Все дело в том, что 6 января должны начаться и продолжиться уже до 18 января Святки. Это праздничный период от Рождества до Крещения, когда на Руси было принято гадать. Так оно и случится в текущем году, Святки начнутся уже 6 января и продолжатся до сочельника перед Крещением 18 января, вслед за которым наступит большой праздник 19 января Крещение Господне по православному календарю.Сразу нужно отметить, что на Руси «святочный» период был праздничным, а само название Святки — это сокращенно от Святых дней. Начало этого чудесного периода совпадает еще с кануном Рождества, то есть, с Сочельником 6 января. В этот день пост является строгим и рекомендуется не кушать до появления на небе первой звезды. Сам рождественский пост, который был начат еще 28 ноября, закончится 7 января утром в день Рождества Христова.Святки никогда не выпадают не лето, этот праздничный период длится определенное количество зимних дней. Всегда приходятся Святки на начало года и имеют строгие определенные даты, которые из года в год тоже не меняются. То есть, начинаясь каждый год 6 января святки заканчиваются с Крещением, которое по православному календарю каждый год отмечается 19 января. На протяжении этого праздника нужно стараться избегать работы по дому.В храмах не проводятся обряды венчания, крестить детей можно. Что касается гаданий, то церковь категорически настроена против них, но вот народная традиция гласит, что Святки — это лучший период для гаданий в течение всего года.Важные праздничные дни периода Святок:6 января перед Рождеством начинает этот период. Пищу нельзя вкушать до появления на небе первой звезды, после этого, вернувшись из храма, можно накрыть праздничный стол и начать трапезу обязательно с кутьи. Такое сочиво — это важное ритуальное блюдо, готовится на основе зерен с фруктами, медом.празднуют по православному календарю каждый год 7 января. Это выходной день, нельзя работать. Принято накрывать праздничный стол и собираться за ним дружной семейной компанией. На стол готовится 12 блюд по количеству апостолов. Обязательно в день Рождества нужно сходить в храм на праздничную службу.также входит в важные праздничные дни периода Святок. Его отмечают 13 января. На стол ставят мясные блюда, на Руси готовили поросят, кроликов и петухов, запекая их целиком. По традиции трапезу в этот день тоже начинать с кутьи, которую заправить сливками или сливочным маслом. Из-за таких сытных и богатых блюд этот день еще получил в народе название «щедрый вечер».будет 18 и 19 января соответственно. В эти дни по традиции принято купаться в проруби, чтобы смывать с себя грехи, набирать в храмах крещенскую воду, которая, считается, имеет целебную силу. Воду надо пить самим, давать скоту и окроплять ей своей жилище. Блюда на праздничный стол готовят постные: рыба, капуста, вареники, взвар в качестве напитка и, конечно, ритуальное сочиво.Итак, церковь считает, что гадание — это грех и глубоко верующие люди такие ритуалы стараются обходить стороной. Но на Руси сохранились некоторые языческие традиции, которые потом вплелись в христианские обряды и празднования. В итоге так получилось, что период Святок — это лучшее время для проведения разного рода гаданий.В народе существует много проверенных способов, которые верно предсказывают судьбу, но важно все делать правильно. Наиболее популярными считаются гадания с зеркалами, с воском, обувью и даже луковицами. Святки завершаются 19 января в Крещение, тогда наступает пора прекратить и все гадания.6 января перед Рождеством, в Сочельник, нужно соблюдать строгий пост и ничего не вкушать в течение дня в пищу, пить только воду. В Сочельник нужно дождаться первой звезды и только когда пост заканчивается, можно садиться за праздничный стол.Глава семьи в начале трапезы всем раздает хлеб, вымоченный в меду с пожеланиями всего хорошего в новом году.На столе в Сочельник перед Рождеством обязательно должна быть кутья (готовится из пшена и риса с добавлением сухофруктов, орехов и меда), а также взвар (готовится из сухофруктов).Перед тем, как праздничный стол накрыть скатертью, на него нужно положить немного сена как символ того, что ясли Иисуса находились в хлеву.Теперь вы знаете, Святки когда начинаются в 2018 году. Даты этого праздничного периода не имеются в православном календаре. Начинаются Святки в Сочельник перед Рождеством 6 января и заканчиваются в Сочельник перед Крещением 18 января.