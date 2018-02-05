Сегодня начался прием заявок на участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России»

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«Лыжня России» традиционно пройдет практически во всех субъектах РФ. Центральный старт в Самарской области состоится на УСЦ «Чайка» (Самара, поселок Управленческий).В программе соревнований забеги на дистанции 5 и 10 км по различным возрастным категориям, детский забег на 300 метров, массовый забег на 2018 метров. Победители и призеры будут награждены медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта РФ, а также ценными призами министерства спорта Самарской области.Для участия в «Лыжне России» необходимо подать заявку: предоставить паспорт (или свидетельство о рождении) и полис обязательного медицинского страхования. Участникам младше 18 лет (все дистанции), а также спортсменам на дистанции 5 и 10 км (все возраста)обязательно наличие справки врача о допуске. На 2018 метров лицам старше 18 лет справка не требуется.Комиссия по допуску работает на УСЦ «Чайка» с 5 по 9 февраля с 11:00 до 18:00, тел/факс: (846) 950-19- 73. В день старта, 10 февраля, заявки принимаются с 8:30 до 10:00.В рамках спортивного праздника с 10:00 до 15:00 будет организована культурно-развлекательная программа, работа детских спортивных площадок, проведение конкурсов. Кроме того, можно будет официально выполнить нормативы ГТО по бегу на лыжах на 5 км (возраст от 16 до 39 лет). Подробности: (846) 276 96 20.Для допуска к соревнованиям необходимы следующие документы:индивидуальные заявки:- паспорт или свидетельство о рождении- полис обязательного медицинского страхования- справка врача о допуске (для участников младше 18 лет – обязательно на все дистанции, на дистанции 5 и 10 км – все возраста, на 2018 метров – не требуется лицам старше 18 лет)заявки от организаций:- заявка по форме: ФИО, дата рождения, виза и личная подпись врача о допуске, подпись руководителя, печать командирующей организации, подпись и печать медицинского учреждения.Комиссия по допуску работает с 5 по 9 февраля с 11:00 до 18:00, тел/факс: (846) 950-19- 73. В день старта, 10 февраля, заявки принимаются с 8:30 до 10:00 в административном здании УСЦ «Чайка».Автобусы: № 1, 45, 50, 51, 68, 78,79 (остановка «7-й участок») Маршрутное такси: № 1, 1к, 50, 113, 210, 221, 389, 392, 392а, 406, 447. В день соревнований будут выделены дополнительные автобусные маршруты № 50у от остановки «Барбошина Поляна» до места проведения мероприятия.10:00-11:30, 12:15-15:00 Культурно-развлекательная программа, детские спортивные площадки, конкурсы11:35-11:50 Официальная церемония открытия11:50 Старт на 300 м - детский забег (5-6 лет)12:00 Старт на 2018 м - массовый забег (без ограничения возраста)13:00 Старт на дистанцию 5 км - юноши 2000-2002 г.р.13:05 Старт на дистанцию 5 км - девушки 2000-2002 г.р.13:10 Старт на дистанцию 5 км - юноши 2003 г.р. и моложе13:15 Старт на дистанцию 5 км - девушки 2003 г.р. и моложе13:20 Старт на дистанцию 5 км - женщины 1983-1969 г.р., 1968-1954 г.р., 1953 г.р. и старше13:30 Старт на дистанцию 10 км - мужчины 1999-1984 г.р.13:40 Старт на дистанцию 10 км - мужчины 1983-1969 г.р.13:45 Старт на дистанцию 10 км - мужчины 1968-1954 г.р.13:50 Старт на дистанцию 10 км - женщины 1999-1984 г.р.13:55 Старт на дистанцию 10 км - мужчины 1953 г.р. и старше13:45-15:00 Церемония награждения победителей и призеров