Сегодня начался прием заявок на участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России»
5 февраля 2018 14:12
116
«Лыжня России» традиционно пройдет практически во всех субъектах РФ. Центральный старт в Самарской области состоится на УСЦ «Чайка» (Самара, поселок Управленческий).
В программе соревнований забеги на дистанции 5 и 10 км по различным возрастным категориям, детский забег на 300 метров, массовый забег на 2018 метров. Победители и призеры будут награждены медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта РФ, а также ценными призами министерства спорта Самарской области.
Для участия в «Лыжне России» необходимо подать заявку: предоставить паспорт (или свидетельство о рождении) и полис обязательного медицинского страхования. Участникам младше 18 лет (все дистанции), а также спортсменам на дистанции 5 и 10 км (все возраста)
обязательно наличие справки врача о допуске. На 2018 метров лицам старше 18 лет справка не требуется.
Комиссия по допуску работает на УСЦ «Чайка» с 5 по 9 февраля с 11:00 до 18:00, тел/факс: (846) 950-19- 73. В день старта, 10 февраля, заявки принимаются с 8:30 до 10:00.
Организаторы убедительно просят будущих участников при возможности получить допуск до 10 февраля.
В рамках спортивного праздника с 10:00 до 15:00 будет организована культурно-развлекательная программа, работа детских спортивных площадок, проведение конкурсов. Кроме того, можно будет официально выполнить нормативы ГТО по бегу на лыжах на 5 км (возраст от 16 до 39 лет). Подробности: (846) 276 96 20.
Официальная церемония открытия – в 11:35.
Как принять участие
Для допуска к соревнованиям необходимы следующие документы:
индивидуальные заявки:
- паспорт или свидетельство о рождении
- полис обязательного медицинского страхования
- справка врача о допуске (для участников младше 18 лет – обязательно на все дистанции, на дистанции 5 и 10 км – все возраста, на 2018 метров – не требуется лицам старше 18 лет)
заявки от организаций:
- заявка по форме: ФИО, дата рождения, виза и личная подпись врача о допуске, подпись руководителя, печать командирующей организации, подпись и печать медицинского учреждения.
Куда отправить заявку
Комиссия по допуску работает с 5 по 9 февраля с 11:00 до 18:00, тел/факс: (846) 950-19- 73. В день старта, 10 февраля, заявки принимаются с 8:30 до 10:00 в административном здании УСЦ «Чайка».
Как доехать
Автобусы: № 1, 45, 50, 51, 68, 78,79 (остановка «7-й участок») Маршрутное такси: № 1, 1к, 50, 113, 210, 221, 389, 392, 392а, 406, 447. В день соревнований будут выделены дополнительные автобусные маршруты № 50у от остановки «Барбошина Поляна» до места проведения мероприятия.
Программа мероприятия
10:00-11:30, 12:15-15:00 Культурно-развлекательная программа, детские спортивные площадки, конкурсы
11:35-11:50 Официальная церемония открытия
11:50 Старт на 300 м - детский забег (5-6 лет)
12:00 Старт на 2018 м - массовый забег (без ограничения возраста)
13:00 Старт на дистанцию 5 км - юноши 2000-2002 г.р.
13:05 Старт на дистанцию 5 км - девушки 2000-2002 г.р.
13:10 Старт на дистанцию 5 км - юноши 2003 г.р. и моложе
13:15 Старт на дистанцию 5 км - девушки 2003 г.р. и моложе
13:20 Старт на дистанцию 5 км - женщины 1983-1969 г.р., 1968-1954 г.р., 1953 г.р. и старше
13:30 Старт на дистанцию 10 км - мужчины 1999-1984 г.р.
13:40 Старт на дистанцию 10 км - мужчины 1983-1969 г.р.
13:45 Старт на дистанцию 10 км - мужчины 1968-1954 г.р.
13:50 Старт на дистанцию 10 км - женщины 1999-1984 г.р.
13:55 Старт на дистанцию 10 км - мужчины 1953 г.р. и старше
13:45-15:00 Церемония награждения победителей и призеров
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
5 февраля 2018 16:23
Посвященную 75-летию Победы в Сталинградской битве. Социум
29
5 февраля 2018 16:04
Лучше, чем жители большинства остальных стран, где проводились опросы, россияне разбираются только в строении атома. При этом треть россиян считает астрологию... Социум
54
5 февраля 2018 15:52
Госавтоинспекция убедительно просит водителей воздержаться от поездок на личном автомобиле, особенно загородных. Социум
80
Здравоохранение
5 февраля 2018 10:24
Медики проведут акции в организациях и в образовательных учреждениях региона. Здравоохранение
140
3 февраля 2018 14:19
В прокуратуре и минздраве края проверка уже начата. Здравоохранение
346
1 февраля 2018 15:18
Наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС. Здравоохранение
270
Новости медицины
31 января 2018 16:52
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
87
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
317
5 января 2018 20:07
Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
337
Туризм
1 февраля 2018 17:21
На сегодняшний день Кипр является одной из самых посещаемых туристических стран мира. Ежегодно, курорты данной страны посещают более сотни тысяч туристов. Туризм
97
18 января 2018 11:47
Профильное министерство проработает этот вопрос. Туризм
663
17 января 2018 11:54
Экскурсии доставят на судах на воздушных подушках "Нептун". Туризм
1362
Образование
5 февраля 2018 09:45
В 2018 году из 21 участника областного этапа конкурса 4 – молодые учителя. Образование
139
2 февраля 2018 11:32
Соревнования будут проходить в один тур в режиме on-line. Образование
207
1 февраля 2018 12:24
40 рамок уже есть, еще 138 устройств закупят в ближайшее время. Образование
318
Культура
5 февраля 2018 12:55
Мероприятие приурочено ко Дню всех влюбленных. Культура
101
5 февраля 2018 12:38
Масленичные площадки разместятся и в других районах города. Культура
139
5 февраля 2018 09:58
Мероприятие состоится 10 февраля в 11:00. Культура
144
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
177
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
556
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
543
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
475
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
499
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1717
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
569
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
565
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
7199
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
327
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3409
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1973
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2409
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2296
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1923
Мероприятия