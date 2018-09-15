Сегодня на площади Куйбышева открылась традиционная сельхозярмарка
15 сентября 2018 13:23
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Социум
15 сентября 2018 13:23
Социум
91
14 сентября 2018 23:58
Как отмечается, авторы других объявлений на сайте продаж в среднем просят за новый смартфон от 100 до 200 тысяч рублей. Социум
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14 сентября 2018 23:01
Также сегодня было принято решение, что в церквях Московского патриархата не будут поминать патриарха Константинопольского в молитвах. Социум
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Здравоохранение
14 сентября 2018 15:11
В Самарской области лабораторную экспресс-диагностику ВИЧ и до- и послетестовые консультирования выполняли медицинские бригады Самарского областного... Здравоохранение
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14 сентября 2018 13:48
Всего в рамках акции протестировано 1006 жителей губернии. Здравоохранение
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14 сентября 2018 11:42
Первую партию тренажеров закупили восемь больниц региона. Здравоохранение
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Новости медицины
4 сентября 2018 19:17
Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
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21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
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18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
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Туризм
5 сентября 2018 13:18
Предложения рассматривают в правительстве. Туризм
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5 сентября 2018 09:26
Самыми популярными на отдыхе запросами в Интернете стали "ром" и "супермаркет", а дома — "пицца" и "кинотеатр". Туризм
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4 сентября 2018 10:15
Решение было принято из-за того, что компания объявила об аннулировании всех своих туров с 4 июля. Туризм
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Образование
15 сентября 2018 11:03
В мероприятии примут участие около 2400 первокурсников девяти вузов города. Образование
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14 сентября 2018 16:02
Студент Богдан Квитко и магистрант Алексей Демин с факультета машиностроения, металлургии и транспорта Самарского политеха представляют на демонстрационной... Образование
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14 сентября 2018 10:22
В параде примут участие около 2400 первокурсников девяти вузов Самары. Образование
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Культура
15 сентября 2018 12:39
Девочка добралась до финала областного конкурса скоростного чтения. Культура
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14 сентября 2018 13:09
Цель кинофорума - рассказать о людях, образ жизни которых является достойным примером для воспитания молодежи. Культура
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12 сентября 2018 16:57
В рамках программы выступят 12 театров из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Японии, Индии, Болгарии, Белоруссии, Ингушетии, Чечни и... Культура
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Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
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10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1240
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
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Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
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14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
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9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
362
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
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27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
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6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
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Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
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27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
623
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
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22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
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19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1216
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
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Мероприятия