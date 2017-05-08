Сегодня на площади Куйбышева легендарный коллектив «Хор Турецкого» представит свой спецпроект «Песни Победы»
8 мая 2017 14:47
358
В программе концерта выступления самарских исполнителей, Государственного Волжского Русского Народного Хора, заслуженного артиста Самарской области Сергея Войтенко.
Кульминацией вечера станет выступление легендарного коллектива «Хор Турецкого», который представит свой спецпроект «Песни Победы». Накануне Хор Турецкого выступил с этой программой в Берлине, а уже 8 мая ее смогут увидеть самарские зрители. Завтра, 9 мая, «Песни Победы» будут исполнены в Москве, на праздновании Дня Победы.
«Песни Победы» – это виртуальный мост между двумя столетиями, историческая ретроспектива и культурный символ Победы. В концертную программу войдут честные, искренние песни о жизни, мире, подвиге и, конечно, любви – от пронзительного «Бухенвальдского набата» до всеми любимой «Катюши» и «Смуглянки».
Проект адресован как молодежной аудитории, который благодаря понятной и динамичной форме позволяет приобщиться к истории и оценить великий вклад ветеранов в современную действительность, так и людям старшего поколения, поскольку именно военные песни – горькие, пронзительные, душевные, согревали их в минуты отчаянья и продолжают дарить воспоминания сегодня.
Отметим, что проект «Песни Победы» был создан в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и реализован в 2015 году в Москве на Поклонной горе, собрав рекордное количество зрителей – 150 000 человек. В 2016
году акция «Песни Победы» состоялась в Севастополе с масштабной телетрансляцией по всей стране.
Вход на площадь Куйбышева свободный, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
8 мая 2017 21:04
В течение часа эксперты тестировали 7 программ — WhatsApp, Telegram, Hangouts, Line, Viber, Facebook Messenger и Skype — через LTE-сети. Социум
0
8 мая 2017 19:46
Самойлова завершит своё выступление в городе песней «День Победы», которую «исполнит вместе со всеми участниками праздничного концерта и зрителями. Социум
94
8 мая 2017 14:47
Накануне Хор Турецкого выступил с этой программой в Берлине, а уже 8 мая ее смогут увидеть самарские зрители. Завтра, 9 мая, «Песни Победы» будут исполнены в... Социум
356
Здравоохранение
5 мая 2017 10:20
Главный специалист управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Булат... Здравоохранение
445
4 мая 2017 20:53
До этого назначения она исполняла обязанности заместителя главного врача поликлиники по медицинской части. Здравоохранение
965
4 мая 2017 13:08
Самарская область не вошла в шестерку самых проблемных регионов. Здравоохранение
194
Туризм
8 мая 2017 11:22
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
174
2 мая 2017 11:29
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
258
2 мая 2017 11:19
Рейтинг составлен по результатам анализа спроса и предложений. Туризм
303
Образование
5 мая 2017 11:43
Маршрут посвящен 72 годовщине Великой Победы и Году экологии в России. Образование
246
3 мая 2017 15:38
При разработке и принятии нового логотипа Политеха было учтено мнение и преподавателей, и студентов. Образование
379
Культура
5 мая 2017 13:09
До этого в Самаре балет ставили в 1997 году. Культура
356
4 мая 2017 13:39
Книжные магазины в наше время не всегда пользуются популярностью. Поэтому владельцы стараются придумать что-то новое для того, чтобы привлечь новых клиентов. Культура
83
3 мая 2017 21:07Жизнь вместе после измены
Принять факт измены, какой бы она ни была, всегда трудно. И не важно, был ли это разовый поступок супруга или его постоянная связь на стороне. Культура
96
Мода
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
97
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
267
13 апреля 2017 18:32
Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы. Мода
175
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
400
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
983
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1156
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1369
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2682
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1580
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1153
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1020
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
510
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
941
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2179
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3188
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают