Сегодня на площади Куйбышева легендарный коллектив «Хор Турецкого» представит свой спецпроект «Песни Победы»

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В программе концерта выступления самарских исполнителей, Государственного Волжского Русского Народного Хора, заслуженного артиста Самарской области Сергея Войтенко.Кульминацией вечера станет выступление легендарного коллектива «Хор Турецкого», который представит свой спецпроект «Песни Победы». Накануне Хор Турецкого выступил с этой программой в Берлине, а уже 8 мая ее смогут увидеть самарские зрители. Завтра, 9 мая, «Песни Победы» будут исполнены в Москве, на праздновании Дня Победы.«Песни Победы» – это виртуальный мост между двумя столетиями, историческая ретроспектива и культурный символ Победы. В концертную программу войдут честные, искренние песни о жизни, мире, подвиге и, конечно, любви – от пронзительного «Бухенвальдского набата» до всеми любимой «Катюши» и «Смуглянки».Проект адресован как молодежной аудитории, который благодаря понятной и динамичной форме позволяет приобщиться к истории и оценить великий вклад ветеранов в современную действительность, так и людям старшего поколения, поскольку именно военные песни – горькие, пронзительные, душевные, согревали их в минуты отчаянья и продолжают дарить воспоминания сегодня.Отметим, что проект «Песни Победы» был создан в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и реализован в 2015 году в Москве на Поклонной горе, собрав рекордное количество зрителей – 150 000 человек. В 2016году акция «Песни Победы» состоялась в Севастополе с масштабной телетрансляцией по всей стране.Вход на площадь Куйбышева свободный, сообщает пресс-служба облправительства.