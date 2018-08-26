Сегодня Жигулевск отмечает День города
26 августа 2018 21:00
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"Жигулевск расположен в самом красивом месте Самарской области, и под стать этой красоте люди, которые здесь живут. Здесь живут люди, которые честно трудятся, создают, как и предыдущие поколения, славу нашего региона, связывают будущее своих детей, своих семей с любимым городом".
"История моей семьи также связана строительством ГЭС, уникального гидротехнического сооружения, которым мы гордимся и по сей день, которому мы совсем недавно отметили шестидесятилетие, и с которым, конечно же, неразрывно связана история города Жигулевска", - отметил Дмитрий Азаров.
"Здесь умеют хранить традиции и смотреть в будущее, устремляясь к новым победам и достижениям. Я хочу пожелать процветания родному городу Жигулевску. У нас есть с вами совершенно четкие планы по развитию города. Мы совсем недавно обсуждали их вместе. И я уверен, что каждый из вас приложит максимум усилий, для того чтобы все задуманное воплотить в жизнь", - резюмировал глава региона, передае департамент информационной политики СО.
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