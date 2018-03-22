Сегодня Всемирный день водных ресурсов
22 марта 2018 14:17
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Идея проведения Всемирного дня водных ресурсов впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась 3-14 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В России этот день впервые отмечался в 1995 году под девизом "Вода — это жизнь".
Цель Всемирного дня водных ресурсов — поощрение сохранения и рационального использования водных ресурсов.
Известно, что 70% поверхности Земли покрыто водой, но из примерно 1,4 миллиарда квадратных километров воды — 97,5% соленая и только 2,5% всего объема воды приходится на пресные поверхностные воды (реки, ручьи, озера, болота).
Из примерно 35 миллионов квадратных километров пресной воды большая часть — 24,4 миллиона квадратных километров — заперта в ледниках, льдах, вечной мерзлоте. 10,7 миллиона квадратных километров скрыты под землей.
На долю рек Земли остается только 0,002 миллиона квадратных километров пресной воды или 0,01% от всех ее запасов во всех формах.
Главный источник всей пресной воды — океаны, из которых ежегодно испаряется примерно 500 тысяч квадратных километров воды (72 тысячи — с водной поверхности суши). 80% всех осадков выпадают обратно в океаны.
Ресурсы пресной воды на Земле распределяются крайне неравномерно. 85% населения Земли проживает на преобладающе засушливой части планеты.
Мировые запасы пресной воды не увеличиваются, а ее потребление постоянно растет.
В ХХ веке население земного шара выросло в три раза. За этот же период потребление пресной воды увеличилось в семь раз, в том числе на коммунально-питьевые нужды — в 13 раз.
По данным ООН, в настоящее время дефицит водных ресурсов затрагивает более 40% людей в мире, доступа к чистой воде лишены 783 миллиона жителей планеты. К середине ХXI века численность живущих при постоянной нехватке воды превысит четыре миллиарда человек.
Российская Федерация — одна из наиболее обеспеченных водными ресурсами стран мира, занимает второе место по объему водных ресурсов, располагая почти четвертой частью запасов пресных вод мира и десятой частью возобновляемых ресурсов вод. При этом население России не достигает и 3% общей численности населения земного шара.
На территории России насчитывается около 2,7 миллиона рек и ручьев, более 2,7 миллиона озер и других объектов водного фонда.
Россия использует ежегодно не более 2% динамических (возобновляемых) водных запасов; при этом целый ряд регионов испытывает дефицит в воде, что связано, главным образом, с неравномерным распределением водных ресурсов по территории страны — на наиболее освоенные районы Европейской части России, где сосредоточено более 80% населения, приходится не более 10-15% водных ресурсов.
Наибольшие суммарные водные ресурсы имеют Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ; наименьшие — республики Крым, Калмыкия и Ингушетия, Белгородская, Курганская и Курская области.
Ежегодно мероприятия в рамках проведения Дня водных ресурсов направлены на освещение конкретной темы, связанной с сохранением водных ресурсов.
Тема Всемирного дня водных ресурсов в 2018 году — "Природа для воды" (Nature for Water).
Главной целью Дня водных ресурсов в 2018 году является привлечение внимания к проблеме загрязнения воды и описание путей ее решения: посадка деревьев, восстановление водно-болотных угодий и другие мероприятия.
В настоящее время более двух миллиардов людей не имеют возможности использовать дома чистую воду, что оказывает негативное влияние на их здоровье.
К 2050 году население мира может вырасти на 2 миллиарда человек, из-за чего глобальный спрос на воду может увеличиться на 30%.
В настоящее время 70% мирового водопотребления приходится на сельское хозяйство, 20% от общего количества воды — на промышленность. Оставшиеся 10% используются для бытовых нужд, лишь 1% из которых составляет доля питьевой воды.
Более 80% производимых обществом сточных вод стекают обратно в экосистему без очистки или повторного использования. Возможности использования сточных вод в качестве ресурса огромны. Безопасно очищенные сточные воды являются доступным и устойчивым источником воды, энергии, питательных веществ и других возобновляемых материалов. Затраты на отведение и очистку сточных вод многократно компенсируются выгодами для здоровья человека, экономического развития и экологической устойчивости за счет создания новых возможностей для ведения бизнеса и дополнительных экологичных рабочих мест.
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