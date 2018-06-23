Сегодня Дмитрий Азаров вручил дипломы выпускникам старейшего вуза губернии - СамГМУ

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"Вы обречены на успех. Я рад, что у нас есть такой университет. Я горжусь вами!", - обратился Дмитрий Азаров к выпускникам и преподавателям СамГМУ .В следующем году университет отметит вековой юбилей. За это время из его стен вышли более 70 тысяч выпускников. Здесь работает 479 преподавателей, 82% имеет ученые степени и звания. В 2018 году открыто 750 бюджетных мест. Планы на следующий год - 800 мест!"СамГМУ развивается, движется вперед. Сохраняя традиции, он всегда устремлен в будущее. Свидетельство тому - не только рост показателей в рейтингах, это технопарк, центр прорывных технологий, это международные лаборатории и блистательный преподавательский состав", - подчеркнул глава региона."Мы создаем и будем создавать условия, чтобы вы оставались работать в Самарской области. У нас есть планы в бюджетной проектировке следующего года по поддержке молодых врачей. Сегодня мы развиваем высокотехнологическую медицину, открываем центры мирового уровня, у вас есть возможность работать на самом современном оборудовании. Мы и дальше продолжим создавать во всех городах и районах учреждения здравоохранения", - отметил Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.