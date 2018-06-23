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Сегодня Дмитрий Азаров вручил дипломы выпускникам старейшего вуза губернии - СамГМУ

23 июня 2018 14:15
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В следующем году университет отметит вековой юбилей. За это время из его стен вышли более 70 тысяч выпускников.
Выпускники старейшего вуза губернии Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) сегодня получили дипломы. Впервые за историю вуза на церемонии присутствовал глава региона. 

"Вы обречены на успех. Я рад, что у нас есть такой университет. Я горжусь вами!", - обратился Дмитрий Азаров к выпускникам и преподавателям СамГМУ .

В следующем году  университет отметит вековой юбилей. За это время из его стен вышли более 70 тысяч выпускников. Здесь работает 479 преподавателей, 82% имеет ученые степени и звания. В 2018 году открыто 750 бюджетных мест. Планы на следующий год - 800 мест!


"СамГМУ развивается, движется вперед. Сохраняя традиции, он всегда устремлен в будущее. Свидетельство тому - не только рост показателей в рейтингах, это технопарк, центр прорывных технологий, это международные лаборатории и блистательный преподавательский состав", - подчеркнул глава региона.

"Мы создаем и будем создавать условия, чтобы вы оставались работать в Самарской области. У нас есть планы в бюджетной проектировке следующего года по поддержке молодых врачей. Сегодня мы развиваем высокотехнологическую медицину, открываем центры мирового уровня, у вас есть возможность работать на самом современном оборудовании. Мы и дальше продолжим создавать во всех городах и районах учреждения здравоохранения", - отметил Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.



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Комментарии



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В следующем году университет отметит вековой юбилей. За это время из его стен вышли более 70 тысяч выпускников.
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