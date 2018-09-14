Сегодня 75-летний юбилей отмечает одно из крупнейших предприятий СО - ООО "Газпром трансгаз Самара"

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Сегодня предприятие это:- 4500 км магистральных газопроводов и отводов,- 145 газораспределительных объектов,- 5 000 рабочих мест.Для головного предприятия - ПАО "Газпром" - самарская компания имеет особое значение. Именно здесь в военные годы был построен газопровод Бугуруслан-Куйбышев, ставший первым шагом к созданию Единой системы газоснабжения нашей страны.Ветеранов и работников компании поздравил Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, губернаторы Оренбургской и Ульяновской областей, а также глава Самарского региона Дмитрий Азаров."Сегодня единая система газоснабжения России самая протяженная в мире и самая надежная. "Газпром трансгаз Самара"- очень важное звено в этой системе. Предприятие обеспечивает стабильное газоснабжение семи субъектов РФ. Это чрезвычайно ответственная работа. С которой "Газпром трансгаз Самара" успешно и профессионально справляется", - отметил Алексей Миллер. - Перед нами стоят новые цели и задачи. Уверен, что мы их достигнем. А залогом является то, что наши дочерние предприятия работают слаженно".Коллектив газовиков поздравил Дмитрий Азаров."Рожденный на куйбышевской земле в суровые для страны годы, Газпром самим временем обречен на победу. То, что крупнейшая энергетическая компания началась здесь, с этого небольшого, но важнейшего стратегически газопровода, для нас особо значимо. В те сложные времена газопровод дал мощнейший толчок для развития промышленности в Куйбышеве. Крупнейшие предприятия, которые были перевезены сюда – а их около ста - нуждались в энергетических ресурсах. Здесь ковалось оружие Победы. А когда война закончилась, из минометных стволов, которые были сделаны здесь, на куйбышевских предприятиях, были созданы газопроводы. И оружие победы стало служить в мирных целях. В мирные годы газификация региона дала колоссальный толчок развития промышленности, позволила жителям области получить комфортное теплое жилье. Уровень газификации СО находится на высоком уровне - 97%. Это возможно благодаря труду людей, которые носят гордое звание газовик", - отметил глава региона."Мы не вправе забывать и 90е годы, когда в сложных геополитических условиях были колоссальные риски развала нашей страны. И единая газотранспортная система, стальные нити которой буквально сшивали регионы нашей страны, сыграла большую роль в сохранении России", - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Я хочу пожелать «Газпром трансгаз Самара» устойчивого и безаварийного газоснабжения, новых производственных успехов. Рассчитываю, что в СО и соседних регионах будут появляться новые производства, мы будем привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, зная о том, что здесь создана очень серьезная база для энергетиченской безопасности и нашего региона и любого предприятия"."Хочу пожелать каждому из вас счастья, мира и благополучия, тепла и комфорта в ваших сердцах и ваших домах. И пусть то тепло, которое вы так щедро дарите людям, хотя бы небольшой долей благодарности возвращается к каждому из вас. С праздником, с юбилеем! - резюмировал глава региона.Дмитрий Азаров также вручил предприятию флаг Самары со знаменной лентой "Город трудовой и боевой Славы", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.