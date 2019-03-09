Сегодня 85 лет Юрию Гагарину!
9 марта 2019 15:03
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Мы гордимся, что самая яркая страница мировой космонавтики, связанная с первым полётом человека в космос, вписана в хронику нашего города!
На ЦСКБ -Прогресс были изготовлены первая и вторая ступени «гагаринской» ракеты» "Восток"!
С 1961 года по настоящее время все запуски отечественных пилотируемых космических кораблей осуществляются ракетами-носителями самарского производства!
Перед свои легендарным полетом Юрий Гагарин проходил медицинское обследование в нашем военном санатории "Волга".
Именно в Куйбышев 12 апреля Гагарин прибыл после своего полёта: сначала на аэродром "Безымянка", затем на встречу в два авиазавода, затем на "обкомовскую дачу".
В Куйбышеве Гагарин докладывал госкомиссии о своём полёте, что было зафиксировано на магнитофон.
В Куйбышеве космонавт ответил на первые вопросы журналистов и раздавал (почти) первые автографы, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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