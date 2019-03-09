Сегодня 85 лет Юрию Гагарину!

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Сегодня 85 летС именем первого в мире космонавта тесно связан наш город. Юрий Гагарин бывал в Куйбышеве несколько раз.Мы гордимся, что самая яркая страница мировой космонавтики, связанная с первым полётом человека в космос, вписана в хронику нашего города!С 1961 года по настоящее время все запуски отечественных пилотируемых космических кораблей осуществляются ракетами-носителями самарского производства!Перед свои легендарным полетом Юрий Гагарин проходил медицинское обследование в нашем военном санатории "Волга".Именно в Куйбышев 12 апреля Гагарин прибыл после своего полёта: сначала на аэродром "Безымянка", затем на встречу в два авиазавода, затем на "обкомовскую дачу".В Куйбышеве Гагарин докладывал госкомиссии о своём полёте, что было зафиксировано на магнитофон.В Куйбышеве космонавт ответил на первые вопросы журналистов и раздавал (почти) первые автографы, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.