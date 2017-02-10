Сегодня, 10 февраля отмечают День домового

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День домового в 2017 году отмечается 10 февраля.В славянской мифологии домовой – дух жилища, покровитель и хозяин дома. Его называют по-разному: домовик, дедушка, хозяин, доможил, дух-хранитель, запечник, хатник, банник.В этот праздник люди задабривают домового, чтобы он не превратился в злого духа. Угощают его сладостями, кашей, стаканом молока. Можно подарить ему «скарб» – маленькую коробочку, наполненную старыми монетами, семечками, бусинками, красивыми пуговками. Так он почувствует, что в нем нуждаются, пишет my-calend.ru.