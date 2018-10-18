Сделка с интересом. Выиграла ли Россия от продажи Аляски?

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18 октября 1867 года Аляска официально перешла в состав Америки. Российские колонисты покинули регион, в Новоархангельске был поднят американский флаг, а главный форпост Русской Америки был переименован в Ситку. Споры по поводу продажи Аляски не утихают до сих пор. Однако сделка была не такой уж и неудачной для России, как это принято считать.Почему Аляску так хотели продатьКак ни странно это звучит, но Аляску просто мечтали продать ещё до Крымской войны, начавшейся в 1853 году. А война только укрепила решение избавиться от проблемной территории. Это объяснялось сразу несколькими причинами.Главная причина заключалась в оскудении ресурсов Аляски. Золото ещё не нашли, а до обнаружения нефти было ещё больше века. Поэтому главной ценностью Аляски были каланы, также известные как морские выдры. Их мех очень ценился, и торговля им была единственным доходным предприятием в этом суровом регионе. Однако за век бесконтрольной охоты на каланов их популяция сократилась до критически низких величин.Даже с учётом добычи ценного меха Аляска была убыточным активом Российско-американской компании, которой она формально и принадлежала. Всё дело было в отдалённости региона и плохих климатических условиях. Суровый климат не позволял колонистам находиться на самообеспечении. Однако доставка товаров в колонию каждый раз превращалась в сложный квест.Морские маршруты были очень длинны, поскольку приходилось совершать фактически кругосветное путешествие каждый раз только для того, чтобы привезти колонистам еду и прочие припасы. Северный морской путь в то время ещё не открыли, поэтому приходилось огибать земной шар по традиционному морскому пути на Дальний Восток.В своё время проблему снабжения пытались решить, создав силами РАК поселения колонистов в Калифорнии, которая обладала куда более благоприятным климатом. Однако это оказалось весьма непростым делом. Несмотря на успешное создание поселений (знаменитый Форт-Росс), их дальнейшее развитие осложнялось не только географическими факторами (большая удалённость от метрополии), но и политическими. Калифорния оказалась в центре интересов сразу нескольких сил. На территорию претендовали испанцы, американцы, затем мексиканцы, а кроме того, её считали своей и местные индейцы. Очевидно, что из-за таких сложностей как следует развернуться в далёкой Калифорнии было невозможно, колонии так и не вышли даже на самоокупаемость, не говоря уже о снабжении Аляски.К экономическому и географическому факторам добавлялся ещё и политический. В середине века англичане и американцы активно расширяли своё присутствие в Северной Америке. Особенно это касалось американцев, которые под нестихающим наплывом приезжих начали активно продвигаться с востока на запад, осваивая новые территории и тесня индейцев.Рано или поздно кто-то заявил бы свои претензии на Аляску. Пока она была безлюдным регионом с крайне скверными климатическими условиями, желающих присоединить её к себе не находилось. Но это был всего лишь вопрос времени.Ещё одним фактором против Аляски была её крайняя уязвимость в случае войны. Защита Аляски была весьма нетривиальной задачей для России. Снабжение Аляски осуществлялось судами РАК. Один боевой корабль и небольшой отряд неприятеля в любой момент могли взять под контроль колонию. Из-за фатальной уязвимости колонии в годы Крымской войны Россия едва не потеряла регион. Тогда пришлось пойти на хитрость и от имени Российско-американской компании заключить фиктивную сделку с американцами о передаче колонии в аренду на несколько лет. Но в следующий раз такой трюк мог не пройти.Учитывая явный перевес негативных факторов над позитивными, в высших кругах Российской империи после Крымской войны окончательно созрела идея продажи Аляски, пока её ещё можно продать. Но сделать это было не так просто.Почему её не могли продатьУчитывая географическое положение Аляски, у неё могло быть только два покупателя: Британия или США. Для России более предпочтительным покупателем были американцы, поскольку отношения с ними были хорошими, тогда как англичане считались основным геополитическим противником.Тем не менее зондирование на предмет продажи колонии англичанам проводилось. Однако те с самого начала дали понять, что не будут даже рассматривать такое предложение. Самые горячие головы вообще заподозрили в этом чуть ли не коварную спецоперацию. Дескать, русские специально хотят продать нам ненужный кусок вечной мерзлоты, чтобы мы растрачивали огромные деньги на его содержание и наши колонии в Канаде были ослаблены.Переговоры с американцами, которые велись через российского посланника в Америке барона Стокля и сенатора Уильяма Гвина, были более позитивными. Гвин навёл справки в администрации и сообщил, что президент относится к этой идее позитивно. Правда, американцы дали понять, что рассматривают эту покупку как имиджевую (Америка от океана до океана) и не рассчитывают получить от территории значительной выгоды. Поэтому готовы заплатить за землю не более 5 миллионов долларов.Однако вскоре в Америке вспыхнула гражданская война, и переговоры пришлось отложить. После войны переговоры были возобновлены. Российским представителям удалось договориться о более выгодной цене — 7,2 миллиона долларов. Учитывая уровень инфляции, можно говорить о сумме, несколько превышающей 200 миллионов долларов в нынешних ценах.Нам продали замороженную пустынюСейчас, после того как на Аляске нашли нефть в конце 60-х, цена продажи кажется явно заниженной и возникает ощущение, что регион продали за бесценок. Но тогда всё выглядело несколько иначе.Большая часть американской прессы из числа наиболее влиятельных изданий отнеслась к сделке либо нейтрально, либо умеренно положительно. Поддержавшие сделку пытались сформулировать какие-то позитивные моменты в этой покупке. Например, предполагалось, что приобретение Аляски укрепит американскую торговлю с Восточной Азией.Но у сделки было и немало противников, которые подняли большой шум в прессе. С их лёгкой руки сделку по приобретению Аляски долгое время называли не иначе как "безрассудство Сьюарда" (Сьюард — госсекретарь США). Противники сделки были настолько убеждены в её неудачности, что запустили слух о коррупционной составляющий. Дескать, никто в здравом уме не станет покупать далёкий и бесперспективный со всех точек зрения регион, поэтому русские переговорщики наверняка подкупили американских должностных лиц. Ходили слухи, что Стекль подкупил группу сенаторов, выступавших против сделки, а также платил редакторам некоторых газет за поддержку. Слухи о подкупе политиков и журналистов дожили до нашего времени (хотя в России более популярна версия о подкупе как раз Стекля).Самым непримиримым противником сделки был Хорас Грили, редактор влиятельнейшей газеты New York Tribune. Газета имела тираж в несколько сотен тысяч экземпляров и считалась негласным рупором республиканской партии."Чёрное дело, совершённое под покровом ночи", "Нам продали замороженную пустыню", "Это не стоило принимать даже в подарок", "Нас обременили зоопарком с белыми медведями", — примерно таким было содержание статей противников сделки.Они утверждали, что сделка абсолютно невыгодна с любой стороны. Аляска бедна ресурсами, далека даже для американцев, обладает скверным климатом, а затраты на её содержание настолько высоки, что тяжким бременем лягут на плечи американских налогоплательщиков.На протяжении долгих лет слова пессимистов подтверждались на практике. Вскоре после покупки Аляски туда устремилось несколько тысяч американских колонистов, заинтересованных в освоении нового края. Но на месте быстро выяснилось, что с ресурсами и промыслами там очень плохо, а поддержание колоний требует очень больших затрат и усилий. Вскоре поселенцы хлынули в обратном направлении. К середине 70-х годов в бывшем Новоархангельске осталось всего несколько сотен жителей, что значительно меньше, чем в период русской колонизации.Также не удалась и хитрая попытка американцев объявить Берингово море своим внутренним и закрыть доступ к промыслам для других стран. После ряда дипломатических конфликтов и морских инцидентов с англичанами был собран международный арбитраж, который постановил, что море не является внутренним американским.Кто выиграл от сделкиВ конце века на Аляске было найдено золото. В газетах была поднята такая шумиха, что само слово Клондайк (название реки, возле которой было найдено золото) стало нарицательным во многих языках мира. На Аляску устремились десятки тысяч искателей удачи. Но буквально за три года поток золота иссяк, и регион снова обезлюдел.Кроме того, не стоит преувеличивать количество найденного золота. За всё время на Аляске было добыто порядка 400 тонн золота. Это примерно полторы средних годовых добычи золота в современной России.А в конце 60-х на Аляске обнаружили нефть. Благодаря этому население штата несколько выросло, хотя он до сих пор остаётся одним из наименее населённых. Тем не менее стоит учитывать и колоссальные затраты на инфраструктуру штата. Один только Трансаляскинский нефтепровод обошёлся при строительстве в 7 млрд долларов (более 30 миллиардов в текущих ценах).Конечно, непосредственные затраты на покупку Аляски отбились ещё в конце 19-го века. Однако стоит учитывать и ряд других факторов. Затраты на поддержание территории (даже штатом Аляска стала только через сто лет из-за тяжёлого финансового состояния), на строительство инфраструктуры при тяжёлых климатических условиях и географической удалённости весьма высоки. При этом даже несмотря на золото и нефть, Аляска не приносит значительной выгоды федеральному правительству. До сих пор штат остаётся самым субсидируемым в стране, почти все доходы от продажи нефти остаются в штате, чтобы хоть как-то поддерживать его на плаву и удерживать там людей, федеральная казна почти ничего не получает от штата. Аляска всё ещё не в состоянии самостоятельно обеспечить себя продовольствием, которое импортируется в штат. По уровню ВВП штат остаётся на одном из последних мест в США, несмотря на нефть. Штат также остаётся самым дорогим в стране по стоимости жизни, государство (наряду с нефтяниками являющееся главным работодателем штата) вынуждено выплачивать значительные субсидии военнослужащим и чиновникам, чтобы обеспечить им приемлемый уровень жизни.Если рассматривать сделку по Аляске с точки зрения бизнеса, то нельзя сказать, что сделка была крайне выгодна именно американскому государству. Затраты на создание и поддержание инфраструктуры, субсидии и помощь штату весьма высоки и съедают большую часть поступлений от недолгой золотой вспышки и от нефтяных месторождений. Грубо говоря, ситуация такова, что средства на содержание штата тратит Америка, а зарабатывает при этом Аляска. Несколько лет назад немало шума наделала статья американского экономиста Дэвида Баркера, который пришёл к выводу, что Аляска до сих пор так и не окупилась.Во-первых, считает Баркер, сделку надо оценивать иначе, чем это обычно делают. Не нужно смотреть на цифру 7,2 млн, а надо рассчитывать соотношение американского ВВП тех лет к стоимости покупки, а затем уже считать в современных ценах. И тогда получается, что США заплатили за Аляску сумму, эквивалентную современным 16 млрд долларов.Во-вторых, надо учитывать, что государство на Аляску тратило больше, чем получало. Субсидии, финансирование инфраструктурных проектов и т.д. Тогда как большую часть заработанных денег штат оставлял и оставляет себе. Учитывая всё это, сделка по приобретению Аляски выглядит уже не столь выгодной для государства, поскольку всё ещё не окупилась даже к началу 21-го века. Хотя, если добыча нефти сохранится на том же уровне, а цены на неё останутся высокими, покупка всё же выйдет в плюс в перспективе нескольких лет.Что касается российской стороны, то сделку нельзя назвать ни выгодной, ни провальной. Здесь надо учитывать один важный момент. Россия могла продать Аляску и получить хоть что-то или потерять её без компенсаций. Теоретически Россия вполне могла сохранить регион до 1917 года. Это можно было сделать без особого ущерба для бюджета. Хотя во времена золотой лихорадки было бы нелегко. Русские колонисты в любом случае утонули бы в потоке американцев и канадцев, которым Аляска была куда ближе, и воспрепятствовать им было бы трудно. Скорее всего, главными выгодоприобретателями золотой лихорадки стали бы иностранные старатели.Но даже в этом случае шансы на сохранение Аляски после революции 1917 года были иллюзорны. Если уж американцы и канадцы приняли участие в интервенции в Россию, то что могло помешать им занять более близкую Аляску. Тем более что оборонять её и на пике могущества Российской империи было очень трудно, а после революции и вовсе невозможно. Большевики точно не стали бы всерьёз ссориться из-за далёкого и малопригодного для жизни региона (учитывая, что по Брестскому миру они спокойно отдали немцам едва ли не половину страны), и Аляска, скорее всего, стала бы американской или канадской уже бесплатно. Учитывая, как развивались события уже в ХХ веке, шансы на потерю Аляски были близки к 100%.