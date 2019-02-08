"Сделаю максимум". Лазарев рассказал, чего ждёт от участия в Евровидении
8 февраля 2019 20:24
41
По словам Лазарева, который уже выступал на Евровидении в 2016 году, ему "все вокруг говорили, что нужно вернуться".
— Я же сомневался до последнего момента! С одной стороны, участие в конкурсе было невероятным опытом, я получил огромное удовольствие — и от процесса, и от результата. И хотел бы ощутить это вновь. С другой стороны, я не люблю повторяться, — рассказал изданию Super исполнитель.
Он также уточнил, что "это будет кардинально новый для Европы Сергей Лазарев", расхвалив свою композицию.
— Понял, что очень хочу спеть эту песню на сцене Евровидения и вновь представить страну. Выступить так, чтобы страна гордилась своим представителем, — главная задача для меня. Хотя я понимаю колоссальные риски и ещё большее давление и ответственность в этот раз, но я сделаю максимум, — подчеркнул Лазарев.
Напомним, песенный конкурс Евровидение пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве под девизом "Позволь себе мечтать".
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
8 февраля 2019 20:24
По словам певца, который уже был на Евровидении в 2016 году, ему "все вокруг говорили, что нужно вернуться". Социум
25
8 февраля 2019 19:53
Чиновники направили во все аэропорты страны просьбу отправлять на анализ в государственную лабораторию пробы керосина, если в них обнаружены любые посторонние... Социум
209
8 февраля 2019 19:24
В ПФР рассказали, почему просят челябинца вернуть три копейки. Социум
120
Здравоохранение
8 февраля 2019 12:56
Число заболевших корью по сравнению с прошлым годом увеличилось в 3,5 раза. Здравоохранение
236
8 февраля 2019 12:44
Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни по предварительной записи. Здравоохранение
246
8 февраля 2019 11:53
Разработан марафон по снижению веса «Живи легче». Здравоохранение
210
Новости медицины
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
62
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
397
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
308
Туризм
8 февраля 2019 09:12
Он состоится при поддержке министерства культуры Самарской области. Туризм
176
2 февраля 2019 10:46
Такое соглашение страны подписали в Казани 6 июля 2018 года. Туризм
456
1 февраля 2019 09:09
В 2018 году нашу область посетили более 800 тысяч туристов. Туризм
237
Образование
8 февраля 2019 14:16
Победители всероссийского теста получат дополнительные балы к ЕГЭ. Образование
178
8 февраля 2019 12:49
Пока школы находятся на карантине. Образование
187
7 февраля 2019 17:02
Лекцию провел ученый с мировым именем, профессор Сергей Веревкин. Образование
269
Культура
8 февраля 2019 13:06
На открытии гостей ждет концерт. Культура
159
8 февраля 2019 12:21
Вход свободный. Культура
175
7 февраля 2019 12:39
Спектакль посвящается памяти художественного руководителя театра Вячеслава Гвоздкова. Культура
199
Мода
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
245
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
705
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
802
Видео
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
240
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
246
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
353
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
616
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
790
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
687
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2019
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1769
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2062
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2426
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2617
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3903
Мероприятия