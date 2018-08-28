Сдался или обманул? Почему Дуров согласился раскрывать данные пользователей
28 августа 2018 21:53
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Что произошло?
Сегодня пользователи Telegram получили техническое сообщение, из которого узнали, что мессенджер меняет политику конфиденциальности. Согласно этим изменениям, администрация мессенджера оставляет за собой право предоставлять личную информацию пользователей спецслужбам по судебному запросу. Спецслужбы от Telegram получат информацию о телефоне и IP-адресе нарушителя. О том, что Telegram такую информацию спецслужбам предоставлял, будет сообщаться раз в полгода с помощью так называемого свидетельства канарейки. В Telegram акцентируют внимание пользователей на том, что речь идёт исключительно о борьбе с терроризмом и все данные будут по-прежнему надёжно защищены.
"Свидетельство канарейки"
Суть "свидетельства канарейки" заключается в следующем: если в регулярном отчёте компании исчезает пункт "имярек никогда не получал официального запроса на разглашение персональных данных", значит, такой запрос компанией был получен и данные спецслужбам она предоставила. Впервые такой способ сообщить информацию о работе спецслужб использовала компания Apple, в 2014 году "свидетельство канарейки" из отчёта Apple Transparency Report исчезло, то есть американские спецслужбы запросили какую-то личную информацию пользователя — и IT-гигант эту информацию предоставил.
Немедленно после сообщения Telegram о вносимых изменениях по социальным сетям пошли рассуждения о том, что теперь-то Дуров всех сдаст в ФСБ, а уж в Telegram картинок, оскорбляющих чьё-то сознание, религию или ещё что-нибудь, побольше, чем в незапрещённых социальных сетях. Вывод логичный, но неправильный.
Дело в том, что Дуров, несмотря на квартиры и офис в Питере, как-то особо во взаимодействии с российскими властями по-прежнему не заинтересован. Telegram в стране работает в целом без перебоев, им ежедневно пользуются миллионы граждан страны, а самые популярные Telegram-каналы уже подбираются к полумиллиону подписчиков. То есть, в общем-то, делать ничего не нужно, бизнес растёт как на дрожжах.
И совсем другая проблема — монетизация Telegram. После относительно удачного ICO, омрачённого, впрочем, проблемами с товарным знаком, Дурову необходимо сделать себе красивый имидж на Западе. А если лучший имидж на Западе у Apple, то почему бы не скопировать их политику конфиденциальности и не предстать перед западными инвесторами во всём белом?
Помните фильм "Адвокат дьявола"? В конце ленты замечательный Аль Пачино, глядя в кадр, сообщает зрителям, что самый его любимый грех — тщеславие. Павел Дуров гордыней и тщеславием упивается. Его золотая мечта бегать "на ковер" в Конгресс США так же часто, как туда бегает Марк Цукерберг. Для него это будет признанием его величия.
И, соответственно, он копирует западные практики в первую очередь не для наших спецслужб, хотя и это возможно, а для западных. Он сообщает, что готов доносить на любого пользователя, если в ЦРУ или ФБР того назовут террористом. Он с радостью поделится с американскими спецслужбами этой информацией по первому же звонку. А о случившемся будет сообщать раз в полгода с помощью того самого "свидетельства канарейки". В этом "свидетельстве" ни слова не будет ни о том, какая именно спецслужба запросила информацию, ни о том, какую именно информацию Дуров этим спецслужбам передал.
Понимаете, большие деньги и принципиальность друг с другом не уживаются вообще. Дурову нужно больше денег, чем у него есть сейчас, и больше славы и почестей и мирового признания. Поэтому все его заявления о принципиальности, которыми он сыпал ещё год назад, пафосно отставляя ножку и сообщая: "Telegram никогда не передаст ни одного байта личной информации ни одной спецслужбе мира!", сделаны были исключительно ради рекламы и ничего общего с действительностью не имели.
Да, кстати, не так давно, как вы помните, Павел Дуров презентовал сервис Telegram Passport. Ну, тот самый, благодаря которому вы сможете ещё комфортнее пользоваться мессенджером и криптовалютой. Возможно, теоретически вам действительно станет немного удобнее, зато агенту Смиту удобнее станет наверняка. Если вы этим сервисом воспользовались, ваши данные в ЦРУ, Моссад, Ми-6 и ФБР Дуров либо уже продал, либо продаст при первом удобном случае.
Кстати, в ФСБ и Роскомнадзоре тоже никаких иллюзий относительно новой политики Telegram не испытывают и заявляют, что готовы рассматривать возможность снятия блокировки с мессенджера после того, как он выполнит требования российских властей. А эти требования подразумевают передачу ключей шифрования, а не ответы на судебные запросы, на судебные запросы вообще все компании, работающие в России, обязаны отвечать.
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