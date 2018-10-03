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Новости /  Общество /  Социум  

Счёт на миллионы. "Ашан" в Москве считает убытки после массовой кражи тележек

3 октября 2018 23:28
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С 1 сентября по 1 октября — пропали 333 продуктовые тележки.
В магазине "Ашан" на Люблинской улице в Москве идёт полицейская проверка. Расследование началось после заявления менеджера супермаркета о массовой краже тележек, сообщает life.ru со ссылкой на РИА "Новости".

По его словам, из торговых помещений за месяц — с 1 сентября по 1 октября — пропали 333 продуктовые тележки. Общая сумма ущерба — 2,1 млн рублей.

О задержании подозреваемых в краже пока не сообщается. 
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Комментарии



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