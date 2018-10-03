Счёт на миллионы. "Ашан" в Москве считает убытки после массовой кражи тележек
3 октября 2018 23:28
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По его словам, из торговых помещений за месяц — с 1 сентября по 1 октября — пропали 333 продуктовые тележки. Общая сумма ущерба — 2,1 млн рублей.
О задержании подозреваемых в краже пока не сообщается.
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