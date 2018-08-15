Счастливчик из Краснодара выиграл в "Гослото" более 74 миллионов рублей

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Каждый, кто хоть раз сталкивался с лотереями, задаётся вопросом: "Реально ли выиграть крупную сумму?" Ответ можно найти на официальном сайте распространителя государственных лотерей под брендом "Столото", где представлены увлекательные истории победителей и отзывы реальных людей о "Гослото". Своими победами и эмоциями делятся те, кто выиграл.Нынешний мультимиллионер Владимир Шатохин никогда не задумывался, можно ли выиграть. Он просто участвует в лотереях много лет, следуя сложившейся доброй традиции.— Помню, ещё в 80-х мы сбрасывались всей бригадой и покупали билеты. Увлекательное это было занятие. Правда, выиграть что-то стоящее тогда так и не удалось, — рассказывает краснодарец.День, который семья Шатохиных теперь запомнит навсегда, был ничем не примечателен. Счастливый лотерейный билет стоимостью 400 рублей Владимир купил в обеденный перерыв. По словам мужчины, никаких предчувствий и ощущений, что жизнь вот-вот подкинет крупные перемены в виде выигрыша, у него не было. В то время как в отзывах реальных людей о "Гослото" не раз упоминаются необычные знаки судьбы, которые победители замечали накануне.Отмечая числовую комбинацию в билете, краснодарец изменил своей давней традиции — выбирать даты рождения близких людей — и просто доверился воле случая, зачеркнув числа наобум.Результаты тиража новоявленный миллионер проверил наутро. Узнав сумму реального выигрыша, поспешил сообщить добрую весть сыну.— Мне позвонил отец и спросил, не хочу ли я съездить с ним в Москву. Я согласился, подумал, что по работе нужно. Лишь когда переспросил о цели поездки, папа рассказал о своём выигрыше. Я спокойно отреагировал и сразу поверил, так как уже видел в СМИ сообщения, что краснодарец выиграл баснословные деньги, — говорит Николай.Победитель отметил, что главное везение в его жизни — это большая и дружная семья. Вместе с супругой Татьяной они воспитали сына Николая и дочь Ульяну. А теперь, когда дети выросли, Шатохины-старшие дарят свою любовь годовалому внуку Никите.В качестве отзыва о "Гослото" и напутствия всем участникам лотерей Владимир пожелал не сдаваться, так как выигрывает всегда упорство и целеустремлённость.Как распорядиться неожиданно свалившимся состоянием, победитель пока размышляет. Но некоторые соображения на ближайшее время уже есть.— Дочери куплю дом: мы давно мечтаем жить поближе друг к другу. Сыну помогу завершить ремонт в доме. А жена хочет путешествовать: часто рассказывает о Ближнем Востоке, Марокко, Тунисе. Найдём куда потратить. Разве это проблема? — улыбается Владимир.Прочитав отзывы победителей о том, насколько крупные суммы можно выиграть в лотерее, Владимир Шатохин намерен продолжить путь триумфатора. Он мечтает когда-нибудь сорвать джекпот и побить лотерейный рекорд Южного Федерального округа более чем в 365 миллионов рублей.Согласно статистике государственных лотерей, топ-5 крупнейших лотерейных выигрышей по Краснодарскому краю на сегодняшний день выглядит так. Выигрыш Владимира Шатохина занимает вторую строчку.365 180 787 рублей в "Гослото "6 из 45" в мае 2017 года;74 696 278 рублей в "Гослото "6 из 45" в июле 2018 года;31 269 481 рубль в "Гослото "5 из 36" в феврале 2018 года;29 611 765 рублей в "Спортлото "6 из 49" в мае 2016 года;14 053 160 рублей в "Гослото "5 из 36" в июле 2017 года.Примечательно, что за последние два с половиной года 93 жителя Краснодарского края стали лотерейными миллионерами. Из них 11 жителям региона посчастливилось стать обладателями выигрышей от 5 000 000 рублей.Сегодня участие в лотерее уже не просто увлекательный вид досуга, который позволяет выиграть крупную сумму денег. В России государственные лотереи проводятся с целью финансирования целевых госпрограмм, направленных на развитие физической культуры и спорта.Современные лотереи играют значимую роль в жизни страны, являясь одним из надёжных источников пополнения бюджета государства. Суммарный объём целевых отчислений в бюджет Российской Федерации на сегодняшний день составляет свыше 8,5 миллиарда рублей. Однако финансовая поддержка этим не ограничивается — государственные лотереи выделяют значительные средства на спонсорскую и благотворительную помощь.Сегодня внести вклад в поддержку отечественного спорта, а также оказать помощь тем, кто в ней остро нуждается, может каждый. Для этого достаточно купить лотерейный билет.