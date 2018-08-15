Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Германии появились "иные". Правительство страны узаконило третий пол
Длиться такая атака будет в течение нескольких часов.
В эту субботу могут быть взломаны тысячи банкоматов по всему миру
Предположительный срок выхода системы на рынок — где-то в промежутке между 2022 и 2025 годами. Поддержка AR может сделать Apple Car одним из безусловных лидеров рынка.
Apple представит Apple Car только через 5 лет
Елена Лапушкина отметила, что ситуация и со Струковским садом, и с 4-ой очередью набережной находится под пристальным вниманием Администрации.
Елена Лапушкина проверила как устраняются дефекты в Струковском саду и на 4-й очереди набережной
Шон Леннон поделился редким снимком у себя в
Леннон и Маккартни снова вместе. Сыновья музыкантов поразили схожестью с отцами
Кроме того, осенью турфирмы повысят цены на путёвки по сравнению с прошлым годом на 10 процентов.
Туроператоры отказались от горячих туров в Турцию на осень
Анатолий Николаев добивается от обслуживающей его дом компании и местных властей уничтожения бурной поросли вокруг своего жилья.
Самарский пенсионер вступил в борьбу с высокой коноплей
Как распорядиться неожиданно свалившимся состоянием, победитель пока размышляет. Но некоторые соображения на ближайшее время уже есть.
Счастливчик из Краснодара выиграл в "Гослото" более 74 миллионов рублей
сегодня  Четверг, 16 августа, 00:59
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/08:
USD 66.38
-0.37
EUR 75.23
-1
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Счастливчик из Краснодара выиграл в "Гослото" более 74 миллионов рублей

15 августа 2018 23:11
179
Как распорядиться неожиданно свалившимся состоянием, победитель пока размышляет. Но некоторые соображения на ближайшее время уже есть.
На прошлой неделе на всю страну прогремела новость о новом лотерейном миллионере из Краснодара. Единственный вопрос, занимавший всю Россию, — кто выиграл суперприз 3816-го тиража "Гослото "6 из 45" в размере 74 696 278 рублей? Новый герой лотереи "Гослото" не заставил себя долго ждать. В сопровождении сына Николая он приехал оформлять выигрыш спустя неделю. Имя человека, вошедшего в историю отечественных лотерей, Владимир Шатохин, мужчине 64 года, профессия — водитель, сообщает life.ru.

Каждый, кто хоть раз сталкивался с лотереями, задаётся вопросом: "Реально ли выиграть крупную сумму?" Ответ можно найти на официальном сайте распространителя государственных лотерей под брендом "Столото", где представлены увлекательные истории победителей и отзывы реальных людей о "Гослото". Своими победами и эмоциями делятся те, кто выиграл.

Нынешний мультимиллионер Владимир Шатохин никогда не задумывался, можно ли выиграть. Он просто участвует в лотереях много лет, следуя сложившейся доброй традиции.

— Помню, ещё в 80-х мы сбрасывались всей бригадой и покупали билеты. Увлекательное это было занятие. Правда, выиграть что-то стоящее тогда так и не удалось, — рассказывает краснодарец.

День, который семья Шатохиных теперь запомнит навсегда, был ничем не примечателен. Счастливый лотерейный билет стоимостью 400 рублей Владимир купил в обеденный перерыв. По словам мужчины, никаких предчувствий и ощущений, что жизнь вот-вот подкинет крупные перемены в виде выигрыша, у него не было. В то время как в отзывах реальных людей о "Гослото" не раз упоминаются необычные знаки судьбы, которые победители замечали накануне.

Отмечая числовую комбинацию в билете, краснодарец изменил своей давней традиции — выбирать даты рождения близких людей — и просто доверился воле случая, зачеркнув числа наобум.

Результаты тиража новоявленный миллионер проверил наутро. Узнав сумму реального выигрыша, поспешил сообщить добрую весть сыну.

— Мне позвонил отец и спросил, не хочу ли я съездить с ним в Москву. Я согласился, подумал, что по работе нужно. Лишь когда переспросил о цели поездки, папа рассказал о своём выигрыше. Я спокойно отреагировал и сразу поверил, так как уже видел в СМИ сообщения, что краснодарец выиграл баснословные деньги, — говорит Николай.

Победитель отметил, что главное везение в его жизни — это большая и дружная семья. Вместе с супругой Татьяной они воспитали сына Николая и дочь Ульяну. А теперь, когда дети выросли, Шатохины-старшие дарят свою любовь годовалому внуку Никите.

В качестве отзыва о "Гослото" и напутствия всем участникам лотерей Владимир пожелал не сдаваться, так как выигрывает всегда упорство и целеустремлённость.

Как распорядиться неожиданно свалившимся состоянием, победитель пока размышляет. Но некоторые соображения на ближайшее время уже есть.

— Дочери куплю дом: мы давно мечтаем жить поближе друг к другу. Сыну помогу завершить ремонт в доме. А жена хочет путешествовать: часто рассказывает о Ближнем Востоке, Марокко, Тунисе. Найдём куда потратить. Разве это проблема? — улыбается Владимир.

Прочитав отзывы победителей о том, насколько крупные суммы можно выиграть в лотерее, Владимир Шатохин намерен продолжить путь триумфатора. Он мечтает когда-нибудь сорвать джекпот и побить лотерейный рекорд Южного Федерального округа более чем в 365 миллионов рублей.

Согласно статистике государственных лотерей, топ-5 крупнейших лотерейных выигрышей по Краснодарскому краю на сегодняшний день выглядит так. Выигрыш Владимира Шатохина занимает вторую строчку.

365 180 787 рублей в "Гослото "6 из 45" в мае 2017 года;
74 696 278 рублей в "Гослото "6 из 45" в июле 2018 года;
31 269 481 рубль в "Гослото "5 из 36" в феврале 2018 года;
29 611 765 рублей в "Спортлото "6 из 49" в мае 2016 года;
14 053 160 рублей в "Гослото "5 из 36" в июле 2017 года.
Примечательно, что за последние два с половиной года 93 жителя Краснодарского края стали лотерейными миллионерами. Из них 11 жителям региона посчастливилось стать обладателями выигрышей от 5 000 000 рублей.

Сегодня участие в лотерее уже не просто увлекательный вид досуга, который позволяет выиграть крупную сумму денег. В России государственные лотереи проводятся с целью финансирования целевых госпрограмм, направленных на развитие физической культуры и спорта.

Современные лотереи играют значимую роль в жизни страны, являясь одним из надёжных источников пополнения бюджета государства. Суммарный объём целевых отчислений в бюджет Российской Федерации на сегодняшний день составляет свыше 8,5 миллиарда рублей. Однако финансовая поддержка этим не ограничивается — государственные лотереи выделяют значительные средства на спонсорскую и благотворительную помощь.

Сегодня внести вклад в поддержку отечественного спорта, а также оказать помощь тем, кто в ней остро нуждается, может каждый. Для этого достаточно купить лотерейный билет. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
15 августа 2018  23:59
Длиться такая атака будет в течение нескольких часов.
В эту субботу могут быть взломаны тысячи банкоматов по всему миру
Длиться такая атака будет в течение нескольких часов.   Социум
95
15 августа 2018  23:53
Елена Лапушкина отметила, что ситуация и со Струковским садом, и с 4-ой очередью набережной находится под пристальным вниманием Администрации.
Елена Лапушкина проверила как устраняются дефекты в Струковском саду и на 4-й очереди набережной
Елена Лапушкина отметила, что ситуация и со Струковским садом, и с 4-ой очередью набережной находится под пристальным вниманием Администрации.  Социум
93
15 августа 2018  23:45
Шон Леннон поделился редким снимком у себя в
Леннон и Маккартни снова вместе. Сыновья музыкантов поразили схожестью с отцами
Шон Леннон поделился редким снимком у себя в "инстаграме" и подписал его шутливым "Ку-ку".   Социум
102
Весь список

Здравоохранение
15 августа 2018  16:02
Единый брендбук родился в процессе обсуждения и коллективного творчества в рамках проекта «Бережливая поликлиника».
Утвержден фирменный стиль самарских поликлиник
Единый брендбук родился в процессе обсуждения и коллективного творчества в рамках проекта «Бережливая поликлиника».   Здравоохранение
259
14 августа 2018  12:49
В Чапаевске пройдет акция «ЗОЖ, движение, жизнь»
В Чапаевске пройдет акция «ЗОЖ, движение, жизнь»
Подробно будут рассмотрены ключевые аспекты скандинавской ходьбы. Здравоохранение
142
13 августа 2018  13:10
Учёные рассказали, какой продукт идеально снимает стресс Добровольцы были разделены на три группы, каждая из которых имела свой рацион питания.
Учёные рассказали, какой продукт идеально снимает стресс
Добровольцы были разделены на три группы, каждая из которых имела свой рацион питания. Здравоохранение
216
Весь список
Новости медицины
18 июля 2018  21:15
Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
 AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
542
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
817
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
455
Весь список
Туризм
14 августа 2018  13:26
«Натали Турс» заявила о приостановке деятельности
«Натали Турс» заявила о приостановке деятельности
Выплаты туристам пока не производятся. Туризм
200
10 августа 2018  11:34
Грушинский фестиваль в Самарской области - в топ-3 туристических событий на летние выходные
Грушинский фестиваль в Самарской области - в топ-3 туристических событий на летние выходные
Он проходит с 9 по 12 августа в районе Мастрюковских озер. Туризм
269
7 августа 2018  14:00
В регионе пройдет областная военно-туристический лагерь «Самарская волна»
В регионе пройдет областная военно-туристический лагерь «Самарская волна»
Весь маршрут разделен на 3 части, и участники проходят его по воде на катамаранах. Туризм
386
Весь список
Образование
14 августа 2018  19:52
Речь идет об анализе развернутых ответов школьников.
ЕГЭ в России будет проверять искусственный интеллект... в 2030 году
Речь идет об анализе развернутых ответов школьников.   Образование
217
14 августа 2018  10:53
Министерству просвещения РФ предложили изменить школьную программу
Министерству просвещения РФ предложили изменить школьную программу
Предлагается добавить больше практических занятий, основанных на современных технологиях. Образование
283
13 августа 2018  23:56
Он считает, что ему несправедливо снизили баллы за определение гиперинфляции и мини-сочинение об экономике.
В России выпускник впервые оспорил в суде результаты ЕГЭ
Он считает, что ему несправедливо снизили баллы за определение гиперинфляции и мини-сочинение об экономике.  Образование
568
Весь список

Культура
15 августа 2018  12:12
В Самаре перед центральным входом оперного театра состоится концерт классической музыки Мероприятие состоится 19 августа.
В Самаре перед центральным входом оперного театра состоится концерт классической музыки
Мероприятие состоится 19 августа. Культура
162
14 августа 2018  13:49
Фестиваль уличных театров «Пластилиновый дождь» все же пройдет в Самаре
Фестиваль уличных театров «Пластилиновый дождь» все же пройдет в Самаре
Ранее ожидалось, что фестиваль отменяется из-за нехватки денег. Культура
218
13 августа 2018  21:36
У самарской публики появится возможность наслаждаться ярчайшими выступлениями выдающихся европейских коллективов и исполнителей на большом экране в Концертном зале филармонии.
В Самарской филармонии состоится открытие «Виртуального концертного зала».
У самарской публики появится возможность наслаждаться ярчайшими выступлениями выдающихся европейских коллективов и исполнителей на большом экране в... Культура
320
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1026
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1262
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
1306
Весь список


Видео
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
472
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1008
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
776
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1390
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1171
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
1204
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
570
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
405
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1773
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1775
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3430
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2540
Весь список

Мероприятия
Расписание киносеансов кинотеатра под открытым небом "Филин"
В Усть-Кинельском пройдет юбилейная ХХ Поволжская агропромышленная выставка
18 августа в Сызрани в 18-й раз пройдет городской праздник «Сызранский помидор»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда