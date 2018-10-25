Сборные стран - участниц ЧМ-2018 в России получат открытки к новому году от самарских детей

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Дизайнером уникальной поздравительной открытки стала студентка Самарского государственного колледжа, участница движения «Самарик и друзья»Тексты поздравлений напишут талантливые самарские дети. Далее школьники, занимающиеся изучением иностранных языков, переведут послания на самые разные языки. В этом непростом деле им помогут учителя иностранных языков. После открытки будут отправлены в 31 страну и в Российский футбольный союз.«Этим летом в нашей стране прошел грандиозный футбольный праздник, — говорит автор идеи и организатор проекта «32 сборные, миллион «спасибо». — Самару во время ЧМ-2018 посетили более 500 тысяч туристов и болельщиков из самых разных стран мира. Наш город признали одним из самых посещаемых и туристически привлекательных мегаполисов России. Самарцы получили огромное удовольствие от футбола, посещения стадиона «Самара Арена», общения с болельщиками. Думаю, как гостеприимные хозяева, мы должны еще раз поблагодарить главных виновников футбольного торжества — футболистов».Планируется, что почтовые письма со словами благодарности национальные сборные получат к Новому году, передает пресс-служба облправительства.