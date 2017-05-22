Сборная Самарской области стала призером окружного спортивно-туристского лагеря «Туриада-2017»
22 мая 2017 17:12
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19 мая 2017 года заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин посетил спортивно-туристский лагерь «Туриада» и принял участие в церемонии его закрытия.
Заместитель полпреда Игорь Паньшин и врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев встретились с участниками спортивно-туристского лагеря, стали свидетелями показательных соревнований по пешеходному и велотуризму, осмотрели объекты лагеря: площадку «Музеи под открытым небом», ярмарку ремесел, в штабе лагеря ознакомились с презентацией работ победителей видеоконкурса и конкурса турмаршрутов.
В этот же день Игорь Паньшин провел Круглый стол по развитию водного туризма в регионах ПФО. Открывая совещание, заместитель полпреда отметил актуальность темы: «Мы исходим из того, что водный туризм – одна из наиболее эффективных форм туристской деятельности, которая ориентирована на посещение экологически благоприятной и культурно-
насыщенной среды. Благодаря водному туризму выполняется целый ряд взаимосвязанных задач: воспитание у детей и молодежи любви к родной природе и родному краю, формирование навыков правильного поведения в естественных природных условиях, направленных на их сбережение, а также популяризация уникальных природных и культурно-исторических объектов нашей страны».
Игорь Паньшин также рассказал о практических результатах круглых столов, состоявшихся в рамках «Туриады» в прошлые годы. В частности, впервые проведены окружные соревнования по лыжному туризму, организованы конкурсы и турпоходы для учителей средних школ, в программу всероссийских Президентских спортивных игр в экспериментальном порядке
впервые были включены соревнования по спортивному туризму, обобщен туристический потенциал национальных парков ПФО.
В нынешнем году на «Туриаду» съехались почти 700 участников из всех регионов ПФО – победители региональных
спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом. В рамках программы лагеря состоялось первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму. Данные соревнования включены в Единый календарный план международных, всероссийских и межрегиональных спортивных мероприятий на 2017 год. Соревнования проходили в следующих основных дисциплинах: пешеходные, водные и велосипедные дистанции, «маршруты».
В конкурсную программу по познавательному туризму вошли видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», конкурсы по разработке межрегиональных туристских маршрутов, брэйн-ринг на туристскую тематику, конкурс бардовской песни «Музыка сердец».
Выступая на церемонии закрытия лагеря, Игорь Паньшин отметил достижения, которых удалось добиться за время проведения «Туриады»: «На 11% увеличилось количество занимающихся спортивным туризмом, более чем в 2 раза возросло число участников, имеющих спортивные разряды и звания. В большинстве регионов округа соревнования по спортивному
туризму стали неотъемлемой частью региональных спартакиад учащихся, сельской молодежи, трудовых коллективов и допризывной молодежи. Решения, принятые на Круглом столе в рамках «Туриады», позволили развивать спортивный туризм как массовый вид спорта. Локомотивом этих изменений является окружной спортивно-туристский лагерь и Ваша инициатива».
«Для каждого из вас прошедшие три дня – это и испытание воли, и радость победы, и опыт упорной борьбы. Лучшие команды поедут на Всероссийские соревнования, многие повысят свои спортивные разряды, получат звания. Но самое главное – все уедут из Саратовской области с ощущением единства людей, объединенных общим делом, которое поможет вашему дальнейшему личностному и профессиональному росту», – подчеркнул заместитель полномочного представителя.
Он также выразил благодарность врио губернатора Саратовской области Валерию Радаеву за организацию «Туриады».
В завершение мероприятия Игорь Паньшин и Валерий Радаев наградили победителей и призеров «Туриады-2017». Третье место в общекомандном зачете заняла команда Удмуртской Республики, второе место – сборная Самарской области, а победителем спортивно-туристского лагеря ПФО стала команда Республики Марий Эл. Победители и призеры «Туриады-
2017» получили путевку на Всероссийский фестиваль спортивного туризма.
Справочно:
Спортивно-туристский лагерь «Туриада» является одним из общественно значимых проектов Приволжского федерального округа. Реализуется с 2013 года по инициативе и под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Традиционно лагерь проводится в Саратовской области на территории горнолыжного курорта «Хвалынский».
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