Сбитая судьёй краснодарская спортсменка решила не идти на мировую
18 января 2019 19:46
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По её словам, семье поступали предложения о мирном соглашении сторон. Но, после того как стало известно, что судья пытался обвинить её в вымогательстве, она удалила его телефон, отказалась с ним встречаться, тем более идти на мировую, и будет обращаться в суд.
Ранее в Сети появился видеоролик, на котором мужчина, оказавшийся военным судьёй, сбил 18-летнюю студентку на пешеходном переходе, а затем попытался замять ДТП, запугать свидетелей и скрыться с места происшествия. Позже стало известно, что он подал в отставку.
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