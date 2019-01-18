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Новости /  Общество /  Социум  

Сбитая судьёй краснодарская спортсменка решила не идти на мировую

18 января 2019 19:46
88
И будет обращаться в суд.
Мать чемпионки Краснодарского края по тхэквондо, которую на пешеходном переходе сбил судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров, заявила, что дочь будет добиваться наказания и не пойдёт на мировое соглашение сторон, сообщает  life.ru со ссылкой на ТАСС.

По её словам, семье поступали предложения о мирном соглашении сторон. Но, после того как стало известно, что судья пытался обвинить её в вымогательстве, она удалила его телефон, отказалась с ним встречаться, тем более идти на мировую, и будет обращаться в суд.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором мужчина, оказавшийся военным судьёй, сбил 18-летнюю студентку на пешеходном переходе, а затем попытался замять ДТП, запугать свидетелей и скрыться с места происшествия. Позже стало известно, что он подал в отставку. 
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