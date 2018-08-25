Сбежать в джунгли. История "русского Тарзана" Михаила Фоменко
25 августа 2018 15:52
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Кто это
О близких Фоменко известно немногое. Сам он называл себя сыном грузинской княгини Елизаветы Мачабели и атлета-чемпиона Даниила Фоменко. Родился в Грузии, которая в то время входила в состав Советского Союза, в 1930 году. Когда мальчику не было и 10 лет, его семья бежала во Владивосток, а затем, с риском для жизни перейдя границу, добралась до Маньчжурии.
На этом их путь не закончился, и вскоре семья Фоменко переехала в Кобе, в Японию. Отец мальчика, которого стали на иностранный манер звать Майклом, устроился работать в университет. Вопросов о том, как именно спортсмен стал преподавателем, да ещё и в Японии, Михаил позже избегал. Зато охотно рассказывал, как его определили в местную школу и как он был лидером в компании детей-беженцев особенно во время драк с японскими мальчишками.
Спустя три года, в 1941-м, после известия о вступлении Японии во Вторую мировую войну семья уехала в Австралию. Они поселились в Сиднее, отец устроился в один из местных колледжей. Во время войны он также являлся радиокомментатором.
Майкл же оказался единственным иностранцем среди 900 учеников, да к тому же плохо говорящим на местном английском. Но постепенно он осваивал местные язык и культуру.
"А я сбегу"
На каникулы семья отправлялась в лесные массивы в Квинсленде и Тасмании. Позже Михаил-Майкл вспоминал, что именно тогда влюбился в джунгли.
Он активно занимался спортом, привлекала лёгкая атлетика. Выступал даже за атлетический клуб Северного Сиднея. В 1951 году, как и многие местные молодые люди, пытался устроиться моряком, но понял, что хочет жить в джунглях, а не в каюте. Спустя три года он сбежал из дома в тропические джунгли между Кейп-Йорком и Ингемом в Северной Австралии, где стал жить отшельником.
Родители отнеслись к этому как к временному развлечению — в конце концов, первые месяцы сын даже исправно приходил домой и виделся со своей девушкой, которую "вызывал" при помощи морской раковины (использовал её вместо трубы). Но вскоре молодой человек пропал окончательно. Всё, что было о нём известно, — он живёт где-то в чащах Кейп-Йорка. Родители пытались его разыскать, но всё тщетно. Отец тогда отреагировал довольно спокойно, напомнив матери, что сын всегда мечтал жить в джунглях.
Лишь спустя год стало известно, что недалеко от Кернса его каноэ видел экипаж морской баржи. Моряки предлагали поднять Майла на борт, но тот отказался.
Путешествия
В 1958 году материалы о плавании Майкла Фоменко на каноэ из небольшого города Куктауна на севере Австралии до острова Терсди были размещены на передовицах многих газет как в стране, так и по всему миру. Как удалось выяснить журналистам, путешествие длилось около семи месяцев. Он держался всё время сравнительно недалеко от берега. Единственным ориентиром для Фоменко были звёзды.
Вскоре после первого путешествия он отправился во второе плавание — в сторону Мероук. Путь был куда более рискованным. Майкл потерялся в море. Близкие заявили в полицию, начались его поиски. Через три месяца его нашли ослабленным и истощённым. Молодого человека доставили домой в Сидней. Он несколько недель отлежался и вновь отправился в путешествие.
Смерть отца, бродяжничество и дурдом
Увлечение Фоменко из всей семьи понимал только отец. И именно он регулярно "отбивал" нападки жены, которая хотела, пусть и насильно, вернуть сына в дом.
Даниил был на его стороне даже когда в 1959 году стало известно, что сына спасли коренные жители от голодной смерти в "диких, неизведанных тропических джунглях, кишащих крокодилами", — по крайней мере, так тогда писали газеты.
Отец семейства скончался в 1960 году. После похорон мать просила Майкла остаться дома, но тщетно. В итоге, когда сын в очередной раз после недолгого пребывания дома уехал, она обратилась в полицию: заявила, что сын пропал.
В 1964 году он был доставлен полицией после сообщений о том, что "дикий белый человек" терроризировал женщин на полуострове Кейп-Йорк. Его тело было в ранах после нападения кабана. Из одежды была только набедренная повязка.
Майкла объявили сумасшедшим и поместили в психиатрическую лечебницу. Ему провели электрошоковую терапию, пичкали седативными препаратами, пока не стало ясно, что он никогда не был психически нездоров. В больнице он провёл около пяти лет. В 1969 году он вновь сбежал в джунгли на север Австралии.
Отношения с женщинами
На целых 15 лет он пропал из поля зрения. За это время умерла его мать, близкие уже оставили попытки связаться с Майклом. В 1985 году фотограф Артур Монстид и журналист Франк Робсон из Сиднея нашли его в джунглях недалеко от Айтона. Он жил в палатке.
Одним из первых вопросов отшельника было: "Что происходит в мире?" Журналист и фотограф рассказали о последних новостях, попытались донести, что за 15 лет сменилась буквально целая эпоха.
Отшельник же рассказал, что происходило у него. В частности, он совершил морское путешествие на каноэ из Австралии в Папуа — Новую Гвинею. Подружился с аборигенами с австралийских островов Торресова пролива. Дети прозвали его Тарзаном. А однажды Майкл даже сражался с крокодилами, когда наткнулся на них во время очередного плавания. Впрочем, был случай, когда они утащили его мешок с припасами, пока он искал новые.
Научился бороться с акулами. Даже как-то прислал родным зубы очередной побеждённой. Он плавал в Коралловом море, кишащем ядовитыми медузами, боролся с диким кабаном за собственную жизнь. Но был уверен, что находится "в своей среде обитания".
За это время он "полностью слился с природой". Научился не только добывать пищу, обустраивать жильё, но и лечиться. Говорил, что в природе множество способов обеспечить своё здоровье, и советовал не пропускать физические упражнения.
Он даже говорил, что может быть врачом — ведь он ещё молод, всего 55 лет.
Говорили и о женщинах. Майкл уверен, что у него "просто не совпадало".
— Я восхищаюсь женщинами, но с ними трудно установить контакт... У меня были 2–3 подружки, с которыми у меня была любовь... Но это недолго продолжалось, — с грустной улыбкой вспоминал он.
На вопрос "зачем сбежал из Сиднея" ответил, что был мальчишкой. Честно признался, что скучает по городу с его весельем, вечеринками и обстановкой.
— Но здесь моя жизнь наполнена ни с чем не сравнимыми приключениями! Я хочу именно такую жизнь, иначе я бы чувствовал, что живу лишь наполовину,— приводит его слова журналистам издание "Единение".
Не такой уж и отшельник
Сказать, что он совсем был оторван от цивилизации, нельзя. Так, владелец магазина в Айтоне, Пёл Кендрик, признавался, что Тарзан порой захаживал к нему за сахаром, сгущёнкой, консервами и мясным филе. И кстати, как оказалось, мужчина поддерживал связь с родными, сообщая, когда он в очередной раз появлялся.
В 1990 году его вновь задержали: на сей раз в Бундаберге, когда он направлялся в Сидней. Как сообщала "Русская газета в Австралии", его вновь направили к психиатрам. Но на сей раз всё обошлось обследованием, по результатам которого выяснилось, что мужчина здоров.
К 60 годам возраст стал брать своё: Майкл начал порой останавливаться в мотелях. Даже смотрел новости вместе с постояльцами. А вот о себе не любил рассказывать, хотя каждый в округе знал его как "того мужчину, который много ходит". Он стал своего рода местной легендой. Если он понимал, что журналисты вышли на след, — менял дислокацию.
Журналист Алла Мандраби в 2011 году утверждала, что он живёт в тропических лесах неподалёку от города Кернса. Хижину устраивает себе у корней фиговых деревьев.
Дом престарелых
Михаил Фоменко прожил в лесах более полувека. В сентябре 2015 года газета Cairns Post разместила материал, где говорилось, что всё же он переселился в дом престарелых в городе Гимпи в Квинсленде, в паре часов езды от Брисбена.
Как позже выяснилось, в 2012 году он пытался добраться в Сидней пешком, но у него в пути практически отказали ноги. К счастью, его заметили медики, отвезли в больницу. Ходить Фоменко больше не мог. Остаток жизни он провёл в инвалидном кресле.
Фото здесь.
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