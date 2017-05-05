Сбербанк поздравил горожан с наступающим Днем Победы

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На улице играл военный духовой оркестр, а клиенты и прохожие могли принять участие в мастер-классах и разучить вальсы времен Великой отечественной войны и танго «Утомленные солнцем».Также все желающие могли получить георгиевские ленты, раздача которых продолжится 8 мая.«День Победы — особенный и дорогой каждому из нас праздник. Мы вспоминаем и благодарим тех, кто воевал на фронте и работал в тылу, приближая Победу. От всего сердца мы говорим ветеранам и труженикам тыла «Спасибо». Мероприятие, которое прошло сегодня — это напоминание о том, какой ценой нам достался мир», — отметил Председатель Поволжского банка Владимир Ситнов.Помимо участия в празднике, клиенты могли открыть в офисе банка специальный вклад «Память поколений». Согласно условиям предложения при размещении от 10 тыс. до 1 млн. рублей ставка составит 6,4% годовых, от 1 млн. рублей — 7% годовых. Срок размещения вклада: 3 месяца. Предложение действительно до 31 мая 2017 года.Сумма из расчёта 1 рубль с каждой полной тысячи рублей, внесённой на вклад, при зачислении процентов за основной срок вклада перечисляется в адрес благотворительного фонда «Память поколений».Также вклад можно открыть в интернет-банке «Сбербанк Онлайн».Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.