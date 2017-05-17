Саратовская область осталась без представителя в правительстве РФ
17 мая 2017 13:23
58
Руководитель представительства правительства Саратовской области при правительстве РФ Александр Максимов уволился. По собственному желанию. Отставку "закрепило" соответствующее постановление врио губернатора Валерия Радаева, пишет СарБК.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
17 мая 2017 13:23
Он ушел в отставку. Социум
56
17 мая 2017 13:06
Молодые артисты из Самарской области принимают участие в фестивале "Факел" в Сочи Итоги будут объявлены на церемонии награждения 18 мая. Социум
61
17 мая 2017 11:45
20 мая состоится праздник с работой различных тематических площадок. Социум
93
Здравоохранение
16 мая 2017 15:57
Приглашают всех желающих. Здравоохранение
261
16 мая 2017 15:46
В Самарской области трудится более 24 тысяч медицинских сестер. Это одна из самых востребованных профессий в регионе. Здравоохранение
207
15 мая 2017 15:47
Чемпионка мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала свое участие в акции «Жить побеждая диабет», которая... Здравоохранение
326
Туризм
11 мая 2017 13:38
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
175
8 мая 2017 11:22
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
331
2 мая 2017 11:29
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
295
Образование
17 мая 2017 09:42
Его организует Альянс Франсез. Образование
102
16 мая 2017 14:59
Российскому университету впервые доверено право провести мероприятие Управления ООН по вопросам космического пространства. Образование
166
11 мая 2017 22:46
Кафедра технологии и организации общественного питания разработала собственное ореховое пралине. Образование
304
Культура
17 мая 2017 10:25
Мероприятие состоится 23-25 июня. Культура
111
16 мая 2017 17:22
Зрителям Олег Видов запомнился по фильмам - "Всадник без головы", "Сказка о царе Салтане", "Джентльмены удачи", "Метель", "Обыкновенное... Культура
387
16 мая 2017 13:12
Мероприятие пройдет в рамках «Ночи в музее». Культура
160
Мода
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
146
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
356
13 апреля 2017 18:32
Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы. Мода
240
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
512
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1146
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1305
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1491
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2797
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1668
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1476
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1107
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
615
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1013
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2255
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3272
Мероприятия