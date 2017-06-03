Саратов предложено переименовать в Сохметов

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"Основанный ещё в конце XVI столетия в качестве крепости, Саратов, как никакой другой город достоин носить гордое имя Сохмет - известной богини-целительницы, оберегающей воинов (ведьмаков, паладинов) и обладающей неконтролируемым, своенравным характером. Ещё Пётр I, отводивший Саратову десятины на берегу Волги, способствовал экономическому развитию города и называл его "городом людей с характером, как у львов", а Сохмет, как известно, изображается в виде женщины с головой львицы", - пишет автор инициативы.Он считает, что переименование Саратова в Сохметов позволит "восстановить историческую справедливость", а также дать городу "экономический толчок" и сделать его более привлекательным для туристов и инвесторов."Такое, вне всякого сомнения, нужное и крайне своевременное переименование важно и нужно всем саратовчанам, поэтому этот вопрос нельзя оставлять без внимания и нужно как можно скорее рассмотреть его на заседании городской администрации Саратова (Сохметова), при необходимости провести общественные слушания или всероссийский референдум", - говорится в петиции.Также автор петиции предлагает переименовать Театральную площадь в площаь Бури в честь А. Н. Островского, "поставившего в городском театре пьесу "Гроза", а улицу Саратовскую в Москве – в Сохметовскую."Граждане! Не будьте равнодушными. Дадим нашему достойному городу достойное название вместе!", - написал автор инициативы.Фото svobodoff.livejourna