Самым «пьющим» регионом России стала Магаданская область, а самым «трезвым» — Чечня

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Согласно итогам исследования, в 2017 году самыми «трезвыми» регионами признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан. Высокие позиции в рейтинге заняли также Карачаево-Черкесия, Белгородская и Ростовские области, Ставропольский край и Астраханская область.Наиболее пьющим регионом признана Магаданская область, за ней следуют Ненецкий автономный округ и Бурятия. В топ-10 пьющих регионов вошли также Чукотка, Пермский край и Нижегородская область.Москва и Санкт-Петербург стали «более пьющими», чем в прошлом году. В этот раз столица заняла 32-ю строку рейтинга (в прошлом году — 28-ю), а Петербург расположился на 37-й строке (в 2016 году занимал 30-ю).При этом в Московской и Ленинградской областях показатели улучшились. Так, в 2017 году Подмосковье занимает 42-ю строку (в 2016 году — 56-ю), а Ленинградская — 26-ю (годом ранее — 36-е место).При расчете позиции региона в рейтинге учитывалось число умерших от алкоголя, число людей, которые состоят в медучреждениях с диагнозами «алкоголизм» и «алкогольный психоз», а также число правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии опьянения.Также учитывалось количество проданного в регионах алкоголя (эксперты учитывали продажи крепких ликеро-водочных изделий, коньяка и коньячных напитков, вин, в том числе игристых и шампанских, винных напитков (с добавлением этилового спирта и без него), пива, сидра, медовухи и др.). Кроме того, в расчет принималось число часов и дней, в которые действует запрет на продажу алкоголя.Команда специалистов, в которую входят социологи, юристы, экономисты, историки и журналисты, подготовила рейтинг в третий раз. Предыдущие выпуски выходили в 2015 и в 2016 году.В июне Роспотребнадзор подготовил собственный рейтинг «пьющих» регионов на основании данных о продаже алкоголя в стране.По оценке ведомства, меньше всего алкоголя в прошлом году было куплено в республиках Северного Кавказа. В Ингушетии и Чечне этот показатель составил 0,1 л на душу населения, в Кабардино-Балкарии — 0,5 л, а в Северной Осетии — 0,6 л.Лидером стала Магаданская область, где в среднем объем продаж составил 14,1 л чистого спирта на душу населения. В тройку также попали Москва и Сахалинская область.Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков тогда отмечал, что данные Роспотребнадзора отражают не модель потребления, а структуру продаж алкоголя в стране. По его​ словам, этот рейтинг не учитывает, что сельские жители меньше покупают алкогольные напитки в магазинах, потому что сами производят самогон, который статистика не учитывает. В свою очередь в Москве и Московской области люди не так часто употребляют суррогаты, потому что в столице у людей больше возможностей купить легальный алкоголь.