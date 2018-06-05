Самым богатым человеком России, по информации Bloomberg, стал глава НЛМК Владимир Лисин
5 июня 2018 19:12
Лисин находится в мировом списке на 45-й строчке с $20,2 млрд. На фоне роста стоимости бумаг НЛМК на 3,5% в минувший понедельник состояние бизнесмена выросло на $580 млн, а по сравнению с 1 января текущего года — на $2,17 млрд.
Лисин потеснил в рейтинге владельца «Силовых машин» Алексея Мордашова, который сейчас находится на 46-м месте. Его состояние оценили также в $20,2 млрд, однако прирост по итогам дня и с начала года у Мордашова меньше, чем у Лисина (соответственно плюс $232 млн и $506 млн).
Третьим среди россиян и 51-м в общемировом рейтинге идет предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон с $19 млрд.
В десятку богатейших россиян также входят президент «Норникеля» Владимир Потанин (57-й в мировом рейтинге, $18,5 млрд), владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (71-й, $16 млрд), председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг (76-й, $15,5 млрд), основатель USM Holdings Алишер Усманов (81-й, $14,7 млрд), президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (84-й, $14,6 млрд), Роман Абрамович (92-й, $13,9 млрд) и Михаил Фридман (96-й, $13,5 млрд).
Bloomberg уточняет, что Мордашов оставался самым богатым россиянином на протяжении последних 267 дней, после того как опередил Потанина.
Самыми богатыми миллиардерами мира остаются основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос ($138 млрд), сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($93,8 млрд) и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($82,5 млрд).
Лисин также является лидером рейтинга богатейших бизнесменов России 2018 года по версии российского журнала Forbes, который оценивает его состояние в $19,1 млрд.
Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
5 июня 2018 20:11
Ее основная задача - проведение электронных опросов, голосований, референдумов в режиме «онлайн» по общественно значимым вопросам разного уровня. Социум
0
5 июня 2018 19:28
Президент России Владимир Путин предложил не вошедшему в новый состав правительства Рогозину возглавить «Роскосмос» 24 мая Социум
0
5 июня 2018 19:22
Она выступила в суперфинале самого масштабного литературного проекта страны – конкурса «Живая классика». Социум
0
Здравоохранение
5 июня 2018 15:37
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
0
5 июня 2018 13:44
Врачи осмотрят инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Здравоохранение
0
4 июня 2018 19:24
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
0
Новости медицины
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
153
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
134
3 мая 2018 19:17
Особой формой осложнений инфекционно-воспалительных патологий пищеварительной системы или других органов является формирование абсцессов. Новости медицины
182
Туризм
4 июня 2018 10:18
Рост путешествий по стране по сравнению с прошлым летом связан с Чемпионатом мира-2018. Туризм
0
18 мая 2018 13:47
Он объединит более 500 участников, которые будут обмениваться свои опытом. Туризм
300
14 мая 2018 12:57
В рейтинг не вошли курортные города Черноморского побережья и Балтики. Туризм
332
Образование
5 июня 2018 22:07
Этой мерой в военном ведомстве надеются «повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной... Образование
0
4 июня 2018 14:25
Художественный руководитель курса – народная артистка России, актриса Самарского академического театра драмы им. М. Горького Романенко... Образование
0
1 июня 2018 22:32
Решение о праздновании уже поддержано на уровне главы региона Дмитрия Азарова. Образование
0
Культура
5 июня 2018 14:26
6 июня в 19.00 во Дворце культуры Новокуйбышевске состоится гала-концерт Академии с участием московского камерного ансамбля «Солисты Москвы» под... Культура
0
5 июня 2018 14:01
Он стал участником международного XX фестиваля «Интермузей 2018». Культура
0
5 июня 2018 10:35
Проект развивается, его программа составляется с учетом пожеланий зрителей. Культура
0
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
694
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
998
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
945
Видео
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
537
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
445
28 апреля 2018 10:53
Скорее всего, это сом. Социум
910
27 апреля 2018 10:50
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии. ЧМ-2018
754
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
2476
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
0
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
421
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
699
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
874
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
597
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1962
Мероприятия