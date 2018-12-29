Самых юных жителей Волгаря с наступающим Новым годом поздравил Дмитрий Азаров

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В субботу, 29 декабря, губернаторпоздравил с новогодними праздниками воспитанников детского сада №4 в жилом районе Волгарь. Ребята из «Волшебной полянки» получили от главы региона подарки, а дошкольному учреждению он вручил сертификат на мультимедийное оборудование.Детский сад комбинированного вида №4 на ул. Осетинской,16А открылся в начале декабря. И стал, по словам родителей, «волшебным предновогодним подарком» для всех молодых семей микрорайона.Учреждение рассчитано на 230 детей, однако площади позволяют оборудовать дополнительные места. В учреждении будет 12 групп: пять ясельных, четыре — для ребят от трех до четырех, две группы — для детей от четырех до семи. Еще одна группа рассчитана на детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе маломобильных ребят. Когда сад будет полностью укомплектован, вопрос с очередностью для «волгарят» от двух до семи лет в микрорайоне будет снят.Сейчас «Волшебную полянку» посещают 90 ребятишек, их числе шестилетний. По словам мамы Екатерины, после переезда в «Волгарь» место для сына они ждали четыре месяца. Все это время им приходилось возить Лешу в детсад на улице Максима Горького. Учитывая жесткий трафик в районе моста через реку Самара, родителям приходилось нелегко. Да и садик был не совсем такой, о каком они мечтали…«Другое дело — здесь: светлые просторные группы, масса игрушек и развлечений, воспитатели чудесные, — перечисляет Екатерина. — Леша с удовольствием утром идет в сад и приходит домой с яркими впечатлениями».Это не удивительно, ведь «Волшебная полянка» укомплектована необходимым оборудованием для всестороннего развития детей, в том числе с ОВЗ. Гордость детского сада — психолого-релаксационная зона. Как рассказала Дмитрию Азарову директор детсада, дети здесь могут заниматься как активной деятельностью (играть в интерактивные игры, обучаться, в том числе рисованию на песке), так и получать психологическую разгрузку в комнате релаксации.«Дети под музыку закрывают глаза и у них создается иллюзия, что они в космическом пространстве, — пояснили старший воспитатель Олеся Калимова. — Если воспитатель видит, что ребенок напряжен или устал, то сеанс релаксации очень помогает».Особенно это важно для вновь пришедших ребят. Любая смена обстановки, окружения — это стресс для ребенка, и снять его помогает сенсорная комната. Детишки, конечно, пока сами не просятся, чтобы их отвели в «космическое» помещение, а вот воспитатели не прочь, поделиласьГубернатора также ознакомили в группами, где ребята проводят день, он посетил спортивный зал, медицинский кабинет, пищеблок. Но главным событием дня стало новогоднее «Волшебное приключение», куда Дмитрий Азаров и другие гости праздника отправились вместе с детьми.«Волшебная полянка» — это девятый детский садик, открывшийся в регионе в 2018 году. Такими темпами дошкольные учреждения в области не строились больше десяти лет. Между тем, планы на 2019-й год еще амбициознее — ввести 20 детских садов.«Это большая работа, но наш план именно такой. 20 детских садов в 2019 году мы должны открыть», — подчеркнул губернатор.Задача по ликвидации дефицита мест в дошкольных учреждениях региона решается в рамках национального проекта «Демография». Предполагается, что в 2020-2021 годах в регионе откроется еще 31 детский сад, что позволит полностью снять проблему очередности для детей дошкольного возраста к началу 2022 года. Все это делается для того, чтобы юные жители региона росли здоровыми и образованными.«Уверен, что Десятилетие детства, которое объявлено Президентом в нашей стране и стартовало в 2018 году, принесет свои фантастические результаты. Мы получим совершенно новое поколение граждан Российской Федерации, которые сделают многое, приумножая славу и величие поколений предыдущих», — заключил губернатор, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства