Самые высокие зарплаты в России в финансовой отрасли, а самые низкие — в сельскохозяйственной, сообщает Росстат
24 мая 2017 23:11
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По данным Росстата, средняя зарплата сотрудника финансовой сферы в России в 2016 году составляет 78 311 руб., а работника сельскохозяйственной отрасли — 21 445 руб. В 2015 году аналогичные показатели по тем же отраслям оказались ниже: средняя зарплата российского финансиста составила 69 480 руб., а сотрудника сельскохозяйственной отрасли — 19 455 руб.
При этом, по информации Росстата, средняя зарплата в 2016 году по всем отраслям экономики в России составила 36 746 руб.
В начале апреля Минтруд опубликовал список самых востребованных в России в 2017 году профессий. В него попали квалифицированные промышленные работники, особенно для металлообрабатывающего и машиностроительного производства, специалисты в области строительства, транспорта, а также здравоохранения, науки и техники, образования. Кроме того, будут востребованы профессии в области права, гуманитарных областей и культуры.
Минтруд тогда отметил, что специалисты в бизнес-сфере, менеджеры, руководители и документоведы в 2017 году могут быть не трудоустроены. По данным ведомства, в настоящий момент уровень безработицы в России составляет 5,6% от экономически активного населения. Согласно прогнозам в 2017 году число безработных может превысить 5,8–5,9%.
В начале мая исследовательский холдинг «Ромир» сообщил об уменьшении россиянами повседневных расходов до минимума за пять лет. По подсчетам исследователей, с учетом инфляции этот показатель сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%, а за вычетом инфляции — на 4,9%. Специалисты «Ромира» подсчитали, что очищенные от инфляции расходы россиян в апреле оказались самыми низкими за последние пять лет. При этом по сравнению с относительно щедрым на траты мартом очищенные от инфляции расходы россиян упали сразу на 6,5%, что стало новым абсолютным рекордом.
В марте Росстат объявил, что в январе 2017 года у россиян впервые с октября 2014 года увеличились реальные доходы — на 8,1% в годовом исчислении. Впрочем, как отмечали в Росстате, это произошло из-за выплаты пенсионерам «отступных» за отказ от полноценной индексации пенсий в 2016 году в размере 5 тыс. руб.
В начале 2017 года Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) опубликовала исследование, в котором говорится, что около 40% жителей России ежемесячно испытывают трудности с покупкой продуктов и одежды. Годом ранее, в январе—сентябре 2016 года, за чертой бедности проживали 20,3 млн россиян, или 13,9% населения страны.
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
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