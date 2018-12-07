Самые крупные зимние учения в Поволжье пройдут в феврале под Самарой

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В 2019 году Вторая гвардейская общевойсковая армия проведет в регионах Поволжья более 20 учений. Об этом журналистам сказал командующий армией генерал-майор Рустам Мурадов.- В 2019 году мы проведем на полигонах Поволжья более 20 учений – сказал генерал Мурадов. – Самые крупные из них: в феврале на Рощинском полигоне в Самарской области пройдут тактические учения с привлечением двух соединений, в июле – показное двустороннее бригадное учение на Тоцком полигоне в Оренбургской области. В феврале мы также проведем учения с зенитным ракетным соединением, дислоцированным в Пензенской области. Учения войсковых разведчиков, артиллерийских и ракетных соединений спланированы на июль.Рустам Мурадов также отметил, что в 2019 году соединения и подразделения армии будут привлечены на стратегические учения, которые пройдут под руководством старших начальников. Время и место их проведения будет доведено уполномоченными лицами Министерства обороны РФ в соответствующем порядке.