Самозанятые россияне пожаловались на блокировки своих счетов в банках
22 марта 2019 17:41
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По словам налоговых экспертов, кредитные организации не всегда знают, как квалифицировать деятельность самозанятых. Они получают доход на свои личные карты, хотя использование счета физлица для предпринимательской деятельности обычно прямо запрещается в договоре обслуживания. В итоге самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов.
"Человек открыл счет, и в итоге ему счет заблокировали и карту тоже. При этом ему не могут открыть счет как индивидуальному предпринимателю (ИП), потому что для этого необходимо предоставить свидетельство о регистрации в качестве ИП. А самозанятый в ЕГРИП [Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей] не регистрируется, там уведомительный порядок", - рассказал глава комитета по налогам московского отделения "Опоры России" Сергей Зеленов. По его словам, с такими сложностями недавно столкнулся клиент Сбербанка из Рязани.
Еще один бизнесмен из Красноярска рассказал, что его личные счета оказались заблокированы из-за подозрений в нарушении "антиотмывочного" законодательства. В судебном споре со Сбербанком он пытается доказать, что переводил деньги на свои карты из-за специфики бизнеса. Вчитавшись в условия обслуживания счетов физлиц, мужчина обнаружил странное противоречие: самозанятый гражданин может принимать деньги от физических и юридических лиц на счет физического лица, используя его в предпринимательских целях, что прямо запрещено законодательством.
Согласно определению Минюста, самозанятые граждане ведут предпринимательскую деятельность "на личном участии". Они не зарегистрированы в качестве ИП, но сообщили о своем бизнесе в налоговую службу. При этом в федеральном законе не указано, что операции самозанятых являются предпринимательской деятельностью, в отличие от индивидуальных предпринимателей. В то же время множественные переводы от других физлиц или компаний, характерные для самозанятых, могут настораживать руководство банков, а тарифы на обслуживание для физлиц ниже, чем для предпринимателей.
По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), к середине марта число самозанятых в России превысило 40 тысяч человек. Глава ведомства Михаил Мишустин связал успех с появлением налога на профессиональный доход. С 2019 года россияне, работающие на себя, могут перейти на новый режим налогообложения при соблюдении ряда условий. Среди них, например, доход до 2,4 млн рублей в год и ведение деятельности в четырех экспериментальных регионах. Этот налоговый режим могут выбрать и индивидуальные предприниматели, которые, впрочем, должны будут по-прежнему проводить операции по счетам, открытым для ИП.
Новый сбор можно уплачивать с помощью специального мобильного приложения "Мой налог". В пресс-службе ФНС пояснили, что по закону самозанятые не обязаны уведомлять банк о своем статусе и не ограничены в том, как получать доход: наличными, переводами на счет или на карты. Юристы отмечают, что под контроль банков не попадают операции на сумму выше 2,4 миллиона рублей в год, или 200 тысяч рублей в месяц, однако в дальнейшем ситуация может измениться.
По словам экспертов, кредитные организации формально не требуют от самозанятых сообщать о своей деятельности, но советуют сделать это, чтобы снять риски, связанные с непроведением операций по счету клиента. Для этого физическому лицу стоит направить в банк уведомление о работе со счетом в режиме самозанятого. Кроме того, банки могут в любой момент потребовать у клиента объяснить характер финансовых операций в рамках 115-ФЗ.
Если самозанятый не сообщил в кредитную организацию о своем статусе, банк не узнает, для каких целей будет в дальнейшем использоваться счет, и нетипичные операции сразу вызовут подозрение, что может стать основанием для блокировки транзакций, дистанционных сервисов, карт и счетов. В дальнейшем клиенту может грозить расторжение договора о банковском обслуживании и занесение в черный список.
Представители "Альфа-банка", "Тинькофф банка", Совкомбанка и Росбанка заявляют, что риск блокировок невелик, а российское законодательство распространяется на всех клиентов, в том числе на самозанятых. "Альфа-банк" и "Тинькофф банк" уже внесли в свои договоры изменения, согласно которым операции клиентов, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности с применением налога на профессиональный доход, разрешены как для физических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей.
Однако для подстраховки специалисты советуют открыть отдельный счет, на который будут поступать только доходы, связанные с бизнесом: все поступления на выбранную карту будут учтены как средства от профессиональной деятельности и на основании этой суммы будет рассчитан налог. Не исключено, что в дальнейшем старые договоры обслуживания перезаключаться не будут, а новым клиентам - самозанятым предложат усовершенствованные соглашения.
Напомним, закон о налоге на самозанятых был подписан в ноябре прошлого года. Под самозанятыми понимаются граждане, не имеющие работодателя и наемных работников, но предоставляющие услуги или создающие некий продукт, доход от которых составляет не более 2,4 миллиона рублей в год, то есть не более 200 тысяч рублей в месяц. Закон вступил в силу с 1 января 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Если эксперимент пройдет успешно, его распространят на всю Россию. Эксперимент продлится до 2029 года.
Закон предполагает, что работающие на себя граждане будут платить налог в 4% от дохода. Если же заказчиками самозанятого выступают юрлица или индивидуальные предприниматели, то ставка налога составит 6%. С нарушителей нового налогового режима в первый раз будет взыскиваться штраф в размере 20% от суммы, на которую не был выставлен чек (но не менее 1000 рублей). В случае рецидива будет отниматься 100% дохода, который не был официально учтен. При этом штрафовать будут только зарегистрированных самозанятых граждан.
Ряд исключений, прописанных в законе, не дадут перейти на новый налоговый режим лицам, торгующим подакцизными товарами и товарами, подлежащими обязательной маркировке. Не подпадают под закон также "лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав", а также те, кто занимается добычей или продажей полезных ископаемых. Кроме того, на эксперимент не смогут перейти арбитражные управляющие, медиаторы, оценщики, нотариусы и адвокаты частной практики.
Участники эксперимента освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов, полученных от профессиональной деятельности. Также они не уплачивают НДС, за исключением ситуации при ввозе товаров на территорию РФ. Ожидается, что 63% от введенного налога будет направлено в региональные бюджеты, оставшиеся 37% - в бюджет Федерального фонда ОМС.
Налоговый режим для самозанятых может распространиться по всей России не ранее 2020 года. К тому времени особый режим налогообложения обретет статус отдельной статьи в Налоговом кодексе и уже не будет считаться экспериментом. Согласно Налоговому кодексу, к услугам самозанятых относятся, например, уход за детьми, уборка, ремонт одежды, репетиторство, парикмахерские услуги, педикюр и маникюр на дому, проведение экскурсий. По оценкам Минтруда, в России 12 млн самозанятых, эксперты называют цифру в 20 млн.
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