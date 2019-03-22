Самозанятые россияне пожаловались на блокировки своих счетов в банках

123

По словам налоговых экспертов, кредитные организации не всегда знают, как квалифицировать деятельность самозанятых. Они получают доход на свои личные карты, хотя использование счета физлица для предпринимательской деятельности обычно прямо запрещается в договоре обслуживания. В итоге самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов."Человек открыл счет, и в итоге ему счет заблокировали и карту тоже. При этом ему не могут открыть счет как индивидуальному предпринимателю (ИП), потому что для этого необходимо предоставить свидетельство о регистрации в качестве ИП. А самозанятый в ЕГРИП [Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей] не регистрируется, там уведомительный порядок", - рассказал глава комитета по налогам московского отделения "Опоры России" Сергей Зеленов. По его словам, с такими сложностями недавно столкнулся клиент Сбербанка из Рязани.Еще один бизнесмен из Красноярска рассказал, что его личные счета оказались заблокированы из-за подозрений в нарушении "антиотмывочного" законодательства. В судебном споре со Сбербанком он пытается доказать, что переводил деньги на свои карты из-за специфики бизнеса. Вчитавшись в условия обслуживания счетов физлиц, мужчина обнаружил странное противоречие: самозанятый гражданин может принимать деньги от физических и юридических лиц на счет физического лица, используя его в предпринимательских целях, что прямо запрещено законодательством.Согласно определению Минюста, самозанятые граждане ведут предпринимательскую деятельность "на личном участии". Они не зарегистрированы в качестве ИП, но сообщили о своем бизнесе в налоговую службу. При этом в федеральном законе не указано, что операции самозанятых являются предпринимательской деятельностью, в отличие от индивидуальных предпринимателей. В то же время множественные переводы от других физлиц или компаний, характерные для самозанятых, могут настораживать руководство банков, а тарифы на обслуживание для физлиц ниже, чем для предпринимателей.По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), к середине марта число самозанятых в России превысило 40 тысяч человек. Глава ведомства Михаил Мишустин связал успех с появлением налога на профессиональный доход. С 2019 года россияне, работающие на себя, могут перейти на новый режим налогообложения при соблюдении ряда условий. Среди них, например, доход до 2,4 млн рублей в год и ведение деятельности в четырех экспериментальных регионах. Этот налоговый режим могут выбрать и индивидуальные предприниматели, которые, впрочем, должны будут по-прежнему проводить операции по счетам, открытым для ИП.Новый сбор можно уплачивать с помощью специального мобильного приложения "Мой налог". В пресс-службе ФНС пояснили, что по закону самозанятые не обязаны уведомлять банк о своем статусе и не ограничены в том, как получать доход: наличными, переводами на счет или на карты. Юристы отмечают, что под контроль банков не попадают операции на сумму выше 2,4 миллиона рублей в год, или 200 тысяч рублей в месяц, однако в дальнейшем ситуация может измениться.По словам экспертов, кредитные организации формально не требуют от самозанятых сообщать о своей деятельности, но советуют сделать это, чтобы снять риски, связанные с непроведением операций по счету клиента. Для этого физическому лицу стоит направить в банк уведомление о работе со счетом в режиме самозанятого. Кроме того, банки могут в любой момент потребовать у клиента объяснить характер финансовых операций в рамках 115-ФЗ.Если самозанятый не сообщил в кредитную организацию о своем статусе, банк не узнает, для каких целей будет в дальнейшем использоваться счет, и нетипичные операции сразу вызовут подозрение, что может стать основанием для блокировки транзакций, дистанционных сервисов, карт и счетов. В дальнейшем клиенту может грозить расторжение договора о банковском обслуживании и занесение в черный список.Представители "Альфа-банка", "Тинькофф банка", Совкомбанка и Росбанка заявляют, что риск блокировок невелик, а российское законодательство распространяется на всех клиентов, в том числе на самозанятых. "Альфа-банк" и "Тинькофф банк" уже внесли в свои договоры изменения, согласно которым операции клиентов, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности с применением налога на профессиональный доход, разрешены как для физических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей.Однако для подстраховки специалисты советуют открыть отдельный счет, на который будут поступать только доходы, связанные с бизнесом: все поступления на выбранную карту будут учтены как средства от профессиональной деятельности и на основании этой суммы будет рассчитан налог. Не исключено, что в дальнейшем старые договоры обслуживания перезаключаться не будут, а новым клиентам - самозанятым предложат усовершенствованные соглашения.Напомним, закон о налоге на самозанятых был подписан в ноябре прошлого года. Под самозанятыми понимаются граждане, не имеющие работодателя и наемных работников, но предоставляющие услуги или создающие некий продукт, доход от которых составляет не более 2,4 миллиона рублей в год, то есть не более 200 тысяч рублей в месяц. Закон вступил в силу с 1 января 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Если эксперимент пройдет успешно, его распространят на всю Россию. Эксперимент продлится до 2029 года.Закон предполагает, что работающие на себя граждане будут платить налог в 4% от дохода. Если же заказчиками самозанятого выступают юрлица или индивидуальные предприниматели, то ставка налога составит 6%. С нарушителей нового налогового режима в первый раз будет взыскиваться штраф в размере 20% от суммы, на которую не был выставлен чек (но не менее 1000 рублей). В случае рецидива будет отниматься 100% дохода, который не был официально учтен. При этом штрафовать будут только зарегистрированных самозанятых граждан.Ряд исключений, прописанных в законе, не дадут перейти на новый налоговый режим лицам, торгующим подакцизными товарами и товарами, подлежащими обязательной маркировке. Не подпадают под закон также "лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав", а также те, кто занимается добычей или продажей полезных ископаемых. Кроме того, на эксперимент не смогут перейти арбитражные управляющие, медиаторы, оценщики, нотариусы и адвокаты частной практики.Участники эксперимента освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов, полученных от профессиональной деятельности. Также они не уплачивают НДС, за исключением ситуации при ввозе товаров на территорию РФ. Ожидается, что 63% от введенного налога будет направлено в региональные бюджеты, оставшиеся 37% - в бюджет Федерального фонда ОМС.Налоговый режим для самозанятых может распространиться по всей России не ранее 2020 года. К тому времени особый режим налогообложения обретет статус отдельной статьи в Налоговом кодексе и уже не будет считаться экспериментом. Согласно Налоговому кодексу, к услугам самозанятых относятся, например, уход за детьми, уборка, ремонт одежды, репетиторство, парикмахерские услуги, педикюр и маникюр на дому, проведение экскурсий. По оценкам Минтруда, в России 12 млн самозанятых, эксперты называют цифру в 20 млн.