Самозанятость как альтернативный способ трудоустройства

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В рамках программы «Содействие самозанятости» в Сергиевске открылась ветеринарная клиника «Хатико». Молодой предприниматель Андрей Ирха использует современные средства лечения и диагностики для оказания помощи животным.После операции животных помещают в дневной стационар под наблюдением врача. Также в клинике оказываются услуги по уходу за домашними питомцами, передает пресс-служба облправительства.