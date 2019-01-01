Самолет со спасенным в Магнитогорске младенцем вылетел в Москву

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Младенец будет доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля. В полете его сопровождает мать, а также глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.По словам врача, состояние ребенка стабильно тяжелое — у него серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма.Днем во вторник спасатели нашли под завалом живого мальчика. После оценки его состояния было принято решение отправить его в столичную клинику.Частичное обрушение жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Предполагается, что работы по разбору завалов продлятся около двух суток.Фото: МЧС России / РИА Новости