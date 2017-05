Самойлова выступит на концерте, посвящённом Дню Победы, в Севастополе с песней для Евровидения

111

«Выступление певицы в День Победы пройдёт на площади Нахимова. <…> Перед тысячами севастопольцев и гостей города Юлия исполнит композиции «Молитва», «Соловьи», «Да здравствует мир», I will always love you, «Новый день», «Стена», Flame is burning, — говорится в сообщении Отмечается, что Самойлова завершит своё выступление в городе песней «День Победы», которую «исполнит вместе со всеми участниками праздничного концерта и зрителями».Ранее сообщалось , что певица примет участие в концерте ко Дню Победы 9 мая в Севастополе.22 марта Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года.Украинский политолог в разговоре с НСН предложил решить вопрос Самойловой на уровне глав МИД.Эксперты ФБА «Экономика сегодня» считают, что решение украинского лидера Петра Порошенко в отношении Самойловой хоронит имидж Украины в Евросоюзе.