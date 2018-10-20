Самогон дороже виски. Как повысятся цены на первач
20 октября 2018 17:11
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Алексей Андреев — самогонщик с десятилетним стажем. Два года учился пивоварению: ходил на курсы при крафтовой пивоварне, оттачивал мастерство производства пива на даче. Потом решил попробовать напитки покрепче и стал делать собственный самогон. У Алексея свой строительный бизнес и магазин хозтоваров. С прошлого года занялся ещё и производством самогонных аппаратов.
— Сейчас самогоноварение модно, аппараты раскупаются на ура, — рассказывает Алексей. — Чем больше спрос, тем больше производители повышают цены. Точнее сказать, покупатели хотят всё более совершенные модели, а они стоят дороже. Если в прошлом году к нам приходили люди и покупали самый дешёвый аппарат за две тысячи, то сейчас у нас и цен таких нет. Дешевле трёх не продаём. Но они, кстати, хуже идут.
По его словам, куда лучше покупают сейчас более продвинутые модели за пять — семь тысяч. Люди учатся, самогоноварение стало модным хобби. Раньше брали дешёвые модели, через полгода приходят и говорят: "Дай что-нибудь покруче". Новички становятся профи и покупают более дорогие агрегаты.
Впрочем, производство домашнего самогона сейчас становится действительно недешёвым делом. Ингредиенты постоянно дорожают. К концу года могут повыситься и цены на самогон. Особенно в специализированных барах. Крафтовый самогон стал сейчас таким же модным напитком, как и крафтовое пиво. Фактически он воспринимается уже как напиток элитный. В итоге полулитровая бутылка может стоить 700–800 рублей, тогда как недорогой купажный виски продаётся по 500–600 рублей.
— Вполне вероятно, что самогон в барах подорожает примерно на 15–20%, поскольку цены на него сильно зависят от стоимости ингредиентов, — рассказывает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. — Свою роль сыграет и необходимость окупить издержки на зарплату обслуживающему персоналу, уплату налогов и др. В деревнях же, где самогон гонят по-тихому, резкое подорожание вряд ли возможно. У местных потребителей доходы невелики и они не смогут платить за него столько, сколько в крупных городах.
Цена самогона будет зависеть и от общей алкогольной политики. В октябре в правительстве уже начали рассматривать предложение Минфина о повышении минимальной цены за бутылку водки с 205 до 215 рублей. Если повысится цена на водку, то начнут расти цены и на другие крепкие напитки.
— В структуре себестоимости водки, которая продаётся с минимальной торговой наценкой, порядка 50% фактически составляет акциз, ещё около 10% — НДС, — объясняет руководитель Центра аналитической информации ГК TeleTrade Сергей Лысаков. — Ещё 5% в бюджет поступает через другие косвенные налоги, которые формируются в виде косвенных затрат на транспортировку, сборы с большегрузных автомобилей и прочее.
По его словам, со следующего года НДС повысится с 18% до 20%. Это может добавить к стоимости бутылки около 1,5%. Возможное увеличение минимальной цены на "пол-литру" в 2019 году на 5% — до 215 рублей — окажет влияние на весь ассортимент крепкой алкогольной продукции нижнего ценового сегмента. Если говорить о цене самогона в рознице, то на его стоимость в большей степени влияет маркетинговая составляющая. Именно поэтому некоторые виды самогона стоят на уровне довольно дешёвого низкокачественного виски, а иной раз и дороже. Это не связано с себестоимостью продукта, просто маркетинг.
Впрочем, несмотря на подорожание ингредиентов и оборудования, снижения спроса на самогон не ожидается. Самогонная атрибутика — это нишевые товары, поэтому рост цен на них незначительно скажется на спросе на сам напиток. Как отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, в целом отрасль, связанная с производством самогона для личного потребления, сейчас активно развивается и набирает обороты.
— Игроки этого рынка отмечают высокую конкуренцию, а также снижение маржинальности бизнеса, но при этом спрос значительно растёт, — рассказывает Иван Капустянский. — Подорожание напитка эти процессы не остановит. Большинство самогонщиков — это достаточно обеспеченные люди, которые увлечены самим процессом. Для них цена не является определяющим фактором.
Автор: Нина Важдаева
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