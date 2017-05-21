Самая сложная для подъёма часть Эвереста - "стена Хиллари" обрушилась
21 мая 2017 16:36
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Как сообщает телеканал BBC cо ссылкой на британских альпинистов, практически вертикальный уступ теперь напоминает склон из груды каменных глыб, которые до сих пор лежат недостаточно устойчиво. Как предположили специалисты, обрушение "стены Хиллари" произошло из-за мощного землетрясения в 2015 году.
— Впервые за два года альпинисты добрались до вершины мира и обнаружили это (в прошлом году никто не поднялся из-за землетрясения, а в позапрошлом из-за трагедии с шерпами, которые погибли под лавиной). Одной опасностью на маршруте стало меньше. И подниматься теперь чуточку легче. Смертей тоже будет меньше, — написал на своей странице в "Фейсбуке" журналист-путешественник Дмитрий Комаров.
Фото: соцсети
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Комментарии
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" И подниматься теперь чуточку легче. Смертей тоже будет меньше." Социум
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