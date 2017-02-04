Самару ждут снегопады и метели

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Самару ждут снегопады и метели5 февраля. Ночь. Облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой и умеренный снег, местами метель.Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -18 ... -23 °C, местами до -28 °C.На дорогах гололедица.День. Облачно. Снег, местами метель. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -9 ... -14 °C. На дорогах снежный накат.6 февраля. Ночь. Облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха -12 ... -17 °C. На дорогах гололедица.День. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-вост. 8-13 м/с. Температура воздуха -10 ... -15 °C. На дорогх гололедица.7 февраля. Ночь. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -17 ... -22 °C, местами до -27 °C. На дорогах гололедица.День. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -12 ... -17 °C.На дорогах гололедица.