Самару посетит с лекцией преподаватель Британской школы дизайна

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7 февраля в Самаре состоится мастер-класс «Мода как бизнес» от Дарьи Ядерной – практика-преподавателя Британской высшей школы дизайна, одного из крупнейших российских экспертов в сфере fashion-бизнеса.Мастер-класс ориентирован в первую очередь на студентов профильных учебных заведений, но будет интересен и тем, кто решил связать свою профессию с модой, превратить хобби в успешный бизнес.Мастер-класс Дарьи Ядерной «Мода как бизнес» состоится 7 февраля в 16 часов по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 194 (вход с пересечения улиц Ульяновской и Чапаевской), ауд.400. Вход свободный, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.