Самару посетит призер Олимпийских игр, вице-президент Федерации дзюдо России Тамерлан Тменов

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Тамерлан Тменов – известный российский дзюдоист, заслуженный мастер спорта России, экс-капитан сборной команды России по дзюдо. Выступал в супертяжёлом весе (свыше 100 кг). Бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года и серебряный призёр Олимпийских игр2004 года, многократный призёр чемпионатов мира, 7-кратный чемпион Европы, многократный чемпион России. В 2010-м году Тменов завершил свою спортивную карьеру.15, 16 февраля вице-президент Федерации дзюдо России проведет встречи со студентами вузов региона. 15 февраля в 11.00 состоится встреча Тменова в Самарском государственном техническом университете (Самара, ул. Молодогвардейская, 244, ауд. 500), в 15.00 – в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (Самара, Московское шоссе, 77, ауд. 205). 16 февраля дзюдоист посетит Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева.17 февраля в 8.30, в день старта Кубка Митрополита Самарского и Тольяттинского, легендарный спортсмен проведет для всех желающих мастер-класс в УК «МТЛ Арена. Тамерлан Тменов, которого соперники за его суровый взгляд прозвали медведем, продемонстрирует участникам турнира, самарским спортсмены и просто любителям дзюдо свои коронные приемы, в том числе подсечку, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: ucrazy.ru