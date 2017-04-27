Самару посетит автопробег, проходящий по маршруту прославленной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии

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Мероприятие посвящается 75-й годовщине образования 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Цель акции — почтить память участников Великой Отечественной войны, воинов-кавалеристов 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.Старт автопробегу будет дан 30 апреля 2017 года в г. Уфе у памятника воинам 112-й Башкирской кавалерийской дивизии в одноименном сквере в микрорайоне Дема г. Уфы, откуда в марте 1942 года боевое соединение отправилось на фронт.Автопробег пройдет по маршруту: г. Уфа Республики Башкортостан — г. Самара — г. Волгоград — станица Обливская — г. Морозовск — г. Белая Калитва — станица Красновка Ростовской области.В Самару автопробег прибудет 30 апреля 2017 года ориентировочно в 15.00. В Самаре участники автопробега встретятся с членами общественной организации «Курултай (конгресс) башкир» г. Самары и вместе с ними примут участие в возложении цветов к Вечному огню на площади Славы.Как отмечают организаторы: «Каждый пункт, намеченный в автопробеге, — это земля, пропитанная кровью наших земляков, Станция Обливская была освобождена ценою жизней тысячи воинов. В некоторых полках оставались до 100 кавалеристов (при штатной численности более 1000 человек).В конечный пункт — станицу Красновка Ростовской области — автопробег прибудет 4 мая 2017 года. Во всех ключевых населенных пунктах на пути автопробега состоятся возложения венков к братским могилам и посещение памятных мест, сообщает Портал о дружбе народов «Все мы – Россия».