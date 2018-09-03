Самару посетила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова

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1 сентября по приглашению врио губернатора Самарской областии заместителя председателя совета при Губернаторе по вопросам стратегического развития Самарской областирегион посетила генеральный директор Государственной Третьяковской галереиа, которая побывала в самарских музеях, а также ознакомилась с ходом реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Фабрика-кухня».В Самарском областном художественном музее врио министра культуры Самарской областии директор музеяпознакомили гостью с экспозицией залов русского искусства и авангарда.«Я третий раз в Самаре. Первый визит состоялся 25 лет назад и тогда я имела возможность общаться с легендарным директором Художественного музея Анеттой Яковлевной Басс, — рассказала Зельфира Трегулова. — В то время проходила выставка русского авангарда трех крупнейших музеев мира, и Самарский художественный музей участвовал в ней с десятком абсолютно уникальных вещей. Я вновь вернулась в этот музей и удивилась значимости, знаковости вещей, которые здесь хранятся, в первую очередь, это работы художников русского авангарда, и самоотверженности тех людей, которые работают в музее».Помимо художественного, директор Третьяковской галереи побывала и в Музее Модерна, экскурсию по которому провел заведующийПо словам Зельфиры Трегуловой, музей стал настоящим открытием: «Это музей, которому может позавидовать Москва и любой другой город, а если говорить о музее для детей «Зеленка», то это просто образец. Я считаю необходимо нашим сотрудникам, которые занимаются детскими программами, приехать сюда и пообщаться с коллегами, познакомиться с этим музеем, организованным на грант Фонда Потанина, с которым Третьяковская галерея тесно сотрудничает в области образовательных программ».Основным пунктом визита директора Третьяковки стало здание «Фабрики-кухни», находящееся сейчас на реставрации. В качестве одного из вариантов дальнейшего использования здания была представлена идея разместить здесь филиал Третьяковской галереи.«Мне трудно вспомнить другое здание в нашей стране, которое было бы столь интересно по своему замыслу, конфигурации и по исполнению, — сказала после осмотра «Фабрики-кухни» Зельфира Трегулова. — Сейчас, когда мы стоим уже в очищенной от различных наслоений конструкции, видим невероятные достоинства этого здания, потрясающее внутреннее пространство, становится понятно, что его нужно использовать как важнейший культурный, художественный, просветительский центр. Нам будет очень интересно работать над этим проектом».Зельфира Трегулова также пояснила, что окончательное решение примет министерство культуры России и лично министр культуры: «Со своей стороны могу сказать, — добавила директор Третьяковской галереи, — что это место с невероятным потенциалом и с невероятными возможностями. И Самара — город, который нуждается в таких выставочных пространствах. Но главное, здесь есть люди, на которых можно опереться, на которых можно положиться, опытом которых можно воспользоваться, и это радует. Это означает, что расхожее представление, будто все сосредоточено в Москве и Петербурге, несправедливо. Иногда в регионах предлагают гораздо более оригинальные, свежие идеи, с гораздо меньшим расходованием бюджетных денег и человеческих ресурсов».По словам Зельфиры Трегуловой, в филиале Третьяковки могут разместиться не только постоянные экспозиции. Работа филиала подразумевает и, конечно же, огромный объем общеобразовательных программ, специальных занятий с детьми, подростками, демонстрацию фильмов и лектории, то есть все то, что реализуется в Третьяковской галерее, на Крымском валу.«И, конечно, учитывая особенности этого здания, — сказала Зельфира Трегулова, — и то, что в Самаре можно познакомиться с искусством конца XIX — начала XX века, искусством эпохи авангарда, с культурой модерна, а мы как раз фокусируемся на искусстве последних ста лет, я думаю, не будет никакого противоречия между присутствием Третьяковской галереи с искусством ХХ века и программами, которые планировали здесь осуществлять ранее, в рамках работы Средневолжского филиала Государственного центра современного искусства, который несколько лет назад был объединен с Государственным выставочным центром «РОСИЗО».Зельфира Трегулова внимательно осмотрела здание и познакомилась с проектом реставрации, после чего отметила, что если будет принято положительное решение, то она приедет уже со своей командой.Александр Хинштейн выразил благодарность Зельфире Трегуловой за этот визит. «Для нас визит директора Третьяковской галереи — очень важное событие. Вместе с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым мы выходим с инициативой к министру культуры страны о создании на базе «Фабрики-кухни» филиала Третьяковской галереи, первого филиала в России. В настоящее время в трех регионах страны идет строительство центров, которые будут представлять сразу три крупнейших музея — Русский музей, Третьяковку и Эрмитаж, но именно Третьяковского филиала за пределами Москвы еще нет нигде. Учитывая все обстоятельства, учитывая, что Третьяковская галерея — один из символов нашей страны, для нас это проект невероятного потенциала, невероятной мощности. Для нас было важно, чтобы Зельфира Исмаиловна посмотрела здание своими глазами, высказала свое мнение. Очень жаль, что в свое время все наши начинания по спасению уникального памятника были свернуты. Сегодня мы, по сути дела, возвращаем долги, потому что «Фабрика-кухня» — это достояние не только Самары, не только региона, это достояние всей страны. Если министр такое решение примет, я думаю, что в истории нашего края, нашего города произойдет очень важная точка отсчета, с этого момента начнется совершенно новая культурная история и культурная жизнь Самарского региона, и мы сделаем еще один шаг – не маленький шажок, а огромный, семимильный – к тому, чтобы стать по-настоящему столичным городом», — поделился мнением Александр Хинштейн.Во время своего визита директор Третьяковской галереи, помимо музеев, побывала также и на самарской набережной, познакомилась с достопримечательностями: памятником основателю города князю Засекину, скульптурной композицией «Бурлаки на Волге».«Главная цель визита Зельфиры Трегуловой, — это расширение сотрудничества с Государственной Третьяковской галереей, — рассказал Сергей Филиппов. — Это музей мирового уровня, являющийся брендом страны, и для Самары открытие филиала Третьяковской галереи означает начало нового этапа. Это приобретение статуса совсем не провинциального уровня. Но окончательное решение может быть принято только на уровне министерства культуры Российской Федерации. И если это решение будет принято, то появится уникальный шанс для развития не только самарских музеев, но и в принципе, культуры Самарской области. Это, безусловно, подъем на новый качественный уровень», передает пресс-служба облправительства.