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Новости /  Общество /  Социум  

Самару ожидает потепление, снег и метель

20 января 2018 17:05
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Наш регион окажется под влиянием фронтальных разделов, которые принесут усиление ветра, снег, местами метель. Температура воздуха снова ожидается выше климатической нормы.
Как сообщает Приволжское УГМС в субботу еще сохранится умеренно-морозная погода. В последующие дни с юго-западными потоками на Среднюю Волгу начнет поступать теплый влажный воздух с Черного моря.

Наш регион окажется под влиянием фронтальных разделов, которые принесут усиление ветра, снег, местами метель. Температура воздуха снова ожидается выше климатической нормы. 

Прогноз погоды на воскресенье 
Ночь. Облачно. Небольшой и умеренный снег, слабая метель. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -10 ... -15 °C, при прояснениях до -20 °C.
День. Облачно. Небольшой и умеренный снег, слабая метель. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -7 ... -12 °C.


Прогноз погоды на понедельник
Ночь. Облачно. Небольшой и умеренный снег. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха -7 ... -12 °C.
День.Облачно. Небольшой и умеренный снег. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха -3 ... -8 °C.


Прогноз погоды на вторник 
Ночь. Облачно. Небольшой и умеренный снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -9 ... -14 °C.
День.Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -7 ... -12 °C.

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Комментарии



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