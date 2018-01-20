Самару ожидает потепление, снег и метель

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Наш регион окажется под влиянием фронтальных разделов, которые принесут усиление ветра, снег, местами метель. Температура воздуха снова ожидается выше климатической нормы.Прогноз погоды на воскресеньеНочь. Облачно. Небольшой и умеренный снег, слабая метель. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -10 ... -15 °C, при прояснениях до -20 °C.День. Облачно. Небольшой и умеренный снег, слабая метель. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -7 ... -12 °C.Прогноз погоды на понедельникНочь. Облачно. Небольшой и умеренный снег. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха -7 ... -12 °C.День.Облачно. Небольшой и умеренный снег. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха -3 ... -8 °C.Прогноз погоды на вторникНочь. Облачно. Небольшой и умеренный снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -9 ... -14 °C.День.Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -7 ... -12 °C.