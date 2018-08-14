Самарцы встречают земляков, совершивших уникальный перелёт над Северным Ледовитым океаном
14 августа 2018 19:15
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Самарцы встречают земляков.
Группа пилотов на самолетах производства самарского предприятие НПО «Аэроволга» совершила уникальный перелёт над Северным Ледовитым океаном и сегодня вернулась на родную землю.
Летчики побывали на Аляске, в Канаде, Гренландии, Исландии, Швеции, Финляндии.
Довелось и искупаться в Северном Ледовитом океане - температура воды +8, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Маршрут перелета пролегал через города Урай, Сургут, Норильск, Тикси, далее вдоль берега Северного Ледовитого океана до мыса Шмидта и бухты Провидения, затем через Аляску, Канаду, Гренландию, Исландию, Великобританию, Норвегию, Швецию, Финляндию, после чего экспедиция через Великий Новгород, Ярославль и Чебоксары возвращается в Самарскую область. По пути участники совершили около 50 остановок и посадок. Экспедиция продлилась 41 день, как и было запланировано изначально.
Арктика — северная полярная область Земли, включающая окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, за исключением прибрежных островов Норвегии, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. С Арктикой «граничат» пять стран: Россия, Канада, США, Норвегия и Дания.
Стартовавшая арктическая экспедиция стала первым этапом кругосветного океанического перелета «20 тысяч лье над водой». В рамках этого глобального проекта, маршрут которого пройдет по побережьям четырех континентов, трех океанов и семи морей, запланировано также авиапутешествие в Антарктиду.
Как заявляют организаторы перелета, основная цель экспедиции — проведение различных климатических и медико-биологических исследований, зондирование Земли с малых высот и разработка будущих маршрутов авиационного туризма по российскому Северу. Еще одна задача экспедиции — оценить возможности для авиационного туризма. Экспедиция позволит выявить проблемы авиатуризма в России для иностранных пилотов.
В рамках экспедиции были проведены различные медико-биологические исследования. Эксперименты путешественники ставили на самих себе. В условиях экспедиции участники оказывались в искусственной среде, связанной с наступлением полярного дня. Солнце практически не заходило, это стало одним из факторов, сбивающих биоритмы человека. На состояние путешественников влиял и широкий диапазон температуры окружающей среды — от минус 20 до плюс 20 градусов. Мобильная аппаратура на телах участников экспедиции фиксировало электрокардиограммы и отправляло данные в медицинский штаб в Москву, передает пресс-служба облправительства.
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