Самарцы внесли порядка 3,5 тысяч предложений по формированию комфортной городской среды
1 февраля 2018 14:32
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В 2018 году определены новые требования к выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Теперь определять приоритеты благоустройства Самары будут сами жители путем прямого рейтингового голосования, которое состоится 18 марта.
Самарцы также принимают участие в формировании адресного списка, предлагая общественные территории: площади, парки, скверы и пешеходные зоны, которые, по их мнению, нуждаются в облагораживании в первую очередь.
Так, в Кировском районе инициативные жители не только уже внесли заявки, но составили проект благоустройства территории «Дубовой Колок» на ул. Стара-Загора.
«Мы объединились с соседним общественным советом микрорайона, разработали проект благоустройства нашего любимого «зеленого уголка», где сохранился природный ландшафт с озером и столетними дубами. «Дубовый Колок» - центр притяжения жителей всех соседних микрорайонов. В своем проекте мы постарались предусмотреть все необходимые работы. Считаем, что и дорожки надо отремонтировать, и озеро почистить от ила и камыша, и освещения недостаточно», - рассказала управляющая микрорайоном № 27 Кировского внутригородского района Зоя Филькова.
Неравнодушная к судьбе своего микрорайона и старшая по дому №124 по ул. Ташкентской Татьяна Гнатюк пояснила, что вблизи расположено три школы, поэтому прилегающую территорию в народе называют «Школьной аллеей».
«Общественный совет микрорайона поставил перед собой задачу привести аллею в порядок и благоустроить, потому что за долгие годы она пришла в запустение. Наши жители очень активные, Мы часто проводим здесь субботники, стараемся содержать территорию в порядке, но без комплексного подхода серьезно ситуация не изменится. Все жители единогласно хотят эту территорию облагородить. Свои заявки мы направили в администрацию Кировского района, где нам помогли разработать дизайн-проект «Школьной аллеи», - сказала Татьяна Гнатюк.
В Самаре заявочная кампания продлится до 10 февраля, поэтому все, кому небезразлично, как развивается и как выглядит родной город, могут принять в ней активное участие.
Подать свои предложения по отбору общественных территорий граждане могут в следующих пунктах приема предложений:
Департамент городского хозяйства и экологии, ул. Коммунистическая, 17А, каб. 126, тел. 266-54-54;
Железнодорожный район, ул. Урицкого, 21, каб. 22, 30. тел. 339-01-53, 339-01-26;
Кировский район, ул. Нагорная, 134, каб. 1, тел. 933-15-17;
Красноглинский район, ул. Сергея Лазо, 11 (в помещении отдела по работе с обращениями граждан), тел. 950-35-12;
Куйбышевский район, ул. Зелёная, 14А, зал совещаний, тел. 330-36-50;
Ленинский район, ул. Садовая, 243, каб. 203, тел. 339-27-60;
Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, 20, каб. 37, тел. 337-09-17;
Промышленный район, ул. Краснодонская, 32А (в помещении отдела по работе с обращениями граждан), тел. 995-18-73, 995-91-37;
Самарский район, ул. Некрасовская, 40 (в помещении отдела по работе с обращениями граждан), тел. 333-24-47;
Советский район ул. Советской Армии, 27, каб. 16, тел. 262-28-72.
Кроме того, онлайн-заявку можно подать на сайте http://gorodsreda63.ru/ .
После окончания заявочной кампании на территории каждого внутригородского района Самары с середины февраля и до 10 марта будут проходить открытые обсуждения проектов благоустройства общественных пространств, в которых жители города также смогут принять участие.
Следующий, решающий, этап - 18 марта 2018 года. В этот день состоится прямое рейтинговое голосование по определению общественных пространств Самары, которые будут благоустроены в этом году в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». А поскольку президентский проект продлен до 2022 года, то общественные территории - аутсайдеры народного голосования, будут реализованы в последующие годы.
Отметим, что в 2017 году благодаря президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» преобразилась площадь им. В.В. Куйбышева. А весной 2018 года будут полностью завершены работы по обновлению Струковского сада и IV очереди самарской набережной, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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Комментарии
Социум
1 февраля 2018 15:54
«Школа будет отремонтирована в любом случае, это даже не обсуждается». Социум
28
1 февраля 2018 15:41
Для выполнения нормативов необходимо быть зарегистрированным на сайте gto.ru, подать заявку и иметь медицинский допуск. Социум
44
1 февраля 2018 14:32
Теперь определять приоритеты благоустройства Самары будут сами жители путем прямого рейтингового голосования, которое состоится 18 марта. Социум
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