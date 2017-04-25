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Новости /  Общество /  Социум  

Самарцы узнают всю правду о работодателях

25 апреля 2017 09:10
130
Самарцы узнают всю правду о работодателях
Сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру создал на базе резюме сеть социальных контактов.

С 24 апреля на сайте Зарплата.ру самарцы могут писать сообщения людям, которые работают (или работали) в интересной для них компании. На странице работодателя можно выбрать собеседника, который указал компанию в опыте работы.

У самарцев появилась возможность видеть бывших и настоящих сотрудников компании, в которой они хотят работать. Чтобы написать сообщение, сначала нужно добавить пользователя «в друзья».

«При выборе нового места работы люди ищут информацию о компании: какая там царит атмосфера, вовремя ли выплачивается зарплата, насколько дружен коллектив. Теперь можно написать сотрудникам интересующей компании напрямую. Это открывает нашим пользователям совершенно новые возможности для выбора работы», — комментирует менеджер проекта Нина Вайнмастер.

В феврале текущего года сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру создал на базе резюме сеть социальных контактов. В профиле, кроме опыта работы и образования, можно указать ключевые навыки, а также попросить друзей их подтвердить. Чем больше людей подтвердили ваши навыки, тем выше уровень доверия работодателя.

На основе профиля можно создать несколько резюме. Сейчас в Самаре на Зарплата.ру 36 322 профилей.

Наличие профиля не означает, что человек ищет работу, скорее это визитная карточка специалиста.

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