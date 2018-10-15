Самарцы успешно выступили в международных соревнованиях «Нейротлон 2018»
15 октября 2018 15:47
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«Нейротлон» стал финалом IV международной конференции «Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика», организует которую
Самарский государственный медицинский университет. Ведущие мировые ученые съехались в Самару, чтобы обсудить фундаментальные вопросы нейронауки и их прикладное применение. Впервые в рамках конференции прошли открытые научно-популярные лекции, которые собрали более 200 слушателей, а также день презентаций медицинских стартапов, организованный Российской венчурной компанией.
Организатором мероприятия выступил Отраслевой союз «Нейронет», миссия которого — продвигать нейронауку и ее технологии. Цель проведения соревнований «Нейротлон» – развитие отрасли высоких технологий, направленных на расширение возможностей человеческого тела, а также восполнение утраченных.
«Не случайно, что такая представительная, мирового уровня, конференция и уникальные соревнования проходят в Самаре, - отметил врио руководителя департамента связи и информационных технологий Самарской области Станислав Казарин, приветствуя участников и гостей «Нейротлона» от имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «В Самарском государственном медицинском университете создаются уникальные научные разработки на базе технологий «искусственного интеллекта», виртуальной реальности, которые уже сейчас на практике. Для поддержки подобных проектов в Самарской области в сентябре текущего года заработал региональный проектный офис цифрового развития, который был создан по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и по предложениям президента Самарского университета Виктора Сойфера. Новая организация уже выбрала в качестве проектов, на продвижение которых будет сделан особый акцент в процессе их вывода на федеральный и международный рынки, два проекта, связанные с IT-медициной и
нейротехнологиями, реализуемые в Самарском государственном медицинском университете. Мы видим в них ту точку роста, которого мы должны добиться в процессе цифровизации региональной экономики», - пояснил Станислав Казарин.
Партнерами мероприятия выступили Правительство Самарской области, Самарский государственный медицинский университет, «15х4» – движение молодых ученых и фанатов науки.
Самарский государственный медицинский университет представляли две команды, в число которых вошли атлеты Елена Ануфриева, Владимир Мальков, Анна Крючкова и Михаил Соловьяненко, а также разработчики Центра прорывных исследований «IT в медицине» и инженеры технопарка СамГМУ. С собственными разработками на базе нейротехнологий выступили научно-технологические компании из Москвы, Калининграда, Самары, Нижнего Новгорода, а также из США.
Высокотехнологичное оборудование пилотировали люди с поражением ЦНС, различными нарушениями зрения и слуха.
«Первые соревнования «Нейротлон» прошли в 2017 году. Всего было четыре дисциплины, участники из восьми регионов России, а также США, Израиля, Голландии. В этом году дисциплин восемь, а оборудование, которое представлено на соревнованиях, уже применяется на практике», - заявил исполнительный директор Отраслевого союза «Нейронет» Александр Семенов.
Атлеты соперничали друг с другом в таких дисциплинах, как BCI (интерфейс «мозг- компьютер»), ARM (протезы верхних конечностей), NWL (управление креслом-коляской с помощью интерфейса «мозг-компьютер»), NPt (набор текста «силой мысли»), DBN (технологии и устройства для лиц с нарушениями слуха и зрения), NCR (нейромобиль), EXO (экзоскелеты нижних конечностей) и NRh
(нейрореабилитация).
В дисциплине по нейрореабилитации использовалась созданная в Самарском государственном медицинском университете разработка – нейротренажер ReviVR. Программное обеспечение было адаптировано для участия в соревнованиях: создана новая виртуальная среда – «космос» - и подключена гарнитура для электромиографии. Атлеты должны были управлять виртуальным героем при помощи биоэлектрических потенциалов, возникающих в мышцах, стараясь как можно быстрее привести аватар к финишу.
«Подобная технология помогает в восстановлении пластичности нейронов, возвращая двигательные и когнитивные способности людям, утратившим их, к примеру, из-за инсульта или травмы, - пояснил директор Института инновационного развития СамГМУ Александр Колсанов. - Сейчас ReviVR поставлен в восемь клиник Самарской области, и до конца года еще шестнадцать учреждений будет оснащено высокотехнологичным оборудованием».
Атлеты команды СамГМУ заняли три призовых места. Победителем в дисциплине NRh стал Владимир Мальков, второе место досталось Анне Крючковой. В состязании на нейромобиле третьим стал Михаил Соловьяненко.
«У сегодняшних участников соревнований, действительно, необыкновенная сила воли, которая способна сворачивать горы, причем как интеллектуально, так и физически. И, мне кажется, что задача того, что мы делаем – это обеспечить полную жизнь, чтобы они чувствовали себя так же, как любой человек, у которого нет никаких ограничений. Поэтому мы должны рассказать людям, что такие технологии есть и они доступны», - отметила член жюри «Нейротлона», генеральный директор компании NeuroTrend Наталия Галкина, передает пресс-служба облправительства.
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