Самарцы смогут познакомиться с внеучебной жизнью исследовательского университета

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В субботу, 20 мая с 10.00 до 16.00 часов Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва приглашает жителей и гостей Самары познакомиться с внеучебной стороной своей жизни. Эту уникальную возможность вуз предоставляет один раз в году - на традиционном празднике улицы Лукачёва. В этот день самарцы узнают о работе клубов, где студенты занимаются яхтингом, парапланеризмом, парашютизмом.Гордость университета - технические клубы. Так, на площадке аэроклуба имени Юрия Тарасова посетители почувствуют себя пилотами за штурвалом самолёта. А студенты из клуба Robotick продемонстрируют свои изделия и предложат посетителям запрограммировать робота.Сюрпризы приготовили и авиамоделисты - в воздух поднимутся квадрокоптеры уникальной разработки, а модели планеров сразятся в зрелищном воздушном бою. Также гостей научат поднимать крыло параплана и ловить тарелку фрисби.На площадке перед бюстом Сергея Павловича Королёва разместится экспозиция клуба ретро-техники «Контур» с действующими образцами. Рядом расположится выставка ретроавтомобилей.Особую атмосферу придадут фестиваль красок и фестиваль граффити, посвящённые, как и весь праздник, юбилею Самарского университета.Также гостей ждут студия салонных танцев, танцевальная лаборатория, клуб спелеологов - они проведут мастер-классы.Будет, чем заняться и детворе - за развлечение берутся вожатые из студенческого отряда «Крылья»: студенты, отработавшие в самых престижных детских центрах страны (в том числе «Артек», «Орлёнок») подготовили игровую программу для самых маленьких.По сути, праздник улицы Лукачева – это день открытых дверей Самарского университета, во время которого абитуриенты могут своими глазами увидеть, чем наполнена внеучебная жизнь вуза.