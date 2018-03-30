Я нашел ошибку
Главные новости: 
С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Самарец лишился свободы на 7 лет за убийство собутыльника
Сотрудники ОВД выяснили, что конфликт двух молодых людей произошел из-за замечания, сделанного пострадавшим студенту старшего курса.
Конфликт двух студентов закончился дракой и возбуждением уголовного дела
Конкурс проходит в трех номинациях: хоры, ансамбли, отдельные исполнители. Профессиональные исполнители оцениваются отдельно в категории «Профессионал».
В поселке Курумоч пройдет межмуниципальный конкурс народного песенного творчества «Поёт село родное-2018»
Елена Лапушкина продолжает объезжать городские районы и встречаться с их жителями. На этот раз обсудить итоги работы районной администрации, узнать о планах на 2018 год и озвучить волнующие их вопросы в здание гимназии №3 пришли жители Самарского района.
Самарцы решат, кому будет установлен памятник в сквере на пересечении улиц Садовой и Ленинградской
Подсудимый ранее неоднократно судим за аналогичное преступление, а также за разбой, характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртными напитками, имеет две непогашенные судимости.
Житель Безенчукского района получил реальный срок за угрозу убийством знакомой
В течение сентября-ноября 2017 года они из Москвы поочередно звонили гражданину и, представляясь специалистами страховой компании и «финансового отдела», предлагали получить компенсацию в виде страхового денежного сертификата в размере 200 000 рублей за н
В Самаре вынесен приговор двум мошенникам из Москвы, убедившим пенсионера перечислить на их счета свыше 700 тыс. рублей
Жюри конкурса Open Innovations Startup Tour, проходивщего 27 и 28 марта в Ульяновске, выбрало 12 лучших проектов по четырем направлениям
Двое представителей Самарской области стали победителями регионального этапа конкурса Open Innovations Startup Tour
В программе праздника – театрализованное представление и концертная программа с использованием элементов национально-культурных обрядов.
В Самаре пройдет межвузовский праздник Наурыз
сегодня  Пятница, 30 марта, 15:57
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/03:
USD 57.76
0.2
EUR 71.09
-0.24
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Самарцы решат, кому будет установлен памятник в сквере на пересечении улиц Садовой и Ленинградской

30 марта 2018 15:11
53
Елена Лапушкина продолжает объезжать городские районы и встречаться с их жителями. На этот раз обсудить итоги работы районной администрации, узнать о планах на 2018 год и озвучить волнующие их вопросы в здание гимназии №3 пришли жители Самарского района.
Глава Самары Елена Лапушкина продолжает объезжать городские районы и встречаться с их жителями. На этот раз обсудить итоги работы районной администрации, узнать о планах на 2018 год и озвучить волнующие их вопросы в здание гимназии №3 пришли жители Самарского района.

Встреча началась с отчета главы районной администрации Максима Харитонова о проделанной в 2017 году работе. Он отметил, что в преддверии встречи гостей Чемпиона мира по футболу FIFA 2018TM основной упор был сделан на благоустройство районных территорий и приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние. Так за счет средств городского бюджета был проведен комплексный ремонт 7 участков дорог – на Чапаевской от Ульяновской до Венцека, на Молодогвардейской от Венцека до Красноармейской, на Максима Горького от Крупской до Вилоновской, на Комсомольской от Максима Горького до Степана Разина, на Куйбышева от Льва Толстого до Некрасовской, на Фрунзе от Куйбышевской до Вилоновской и на Галактионовской от Венцека до Красноармейской. Кроме того, за счет собственных средств району удалось картами отремонтировать дороги еще по 71 адресу.

По словам Максима Харитонова, особое внимание в 2017 году также было уделено содержанию и ремонту контейнерных площадок, установке газонных ограждений, ремонту фасадов многоквартирных домов и объектов культурного наследия, борьбе с незаконной рекламой и нелегальными объектами потребительского рынка, озеленению и санитарной обрезке деревьев.

Навести порядок в Самарском районе в значительной мере помогла президентская программа «Формирование комфортной городской среды». В 2017 году в рамках ее реализации были благоустроены 33 дворовые территории, отремонтированы фасады 11 домов, заасфальтированы дворовые проезды, установлены малые архитектурные формы и первая в районе полноразмерная ледовая площадка, на которой уже этой зимой тренировалась дворовая хоккейная команда «Молния».

В 2018 году в рамках программы будут благоустроены не только дворы, но и общественные пространства. В лист для рейтингового голосования по Самарскому району, которое прошло 18 марта, вошли 6 территорий. Это набережная от Комсомольской до Венцека, сквер на Хлебной площади, сквер на пересечении Ленинградской и Садовой, сквер на пересечении Степана Разина и князя Григория Засекина, территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади, и территория на пересечении Кутякова и Водников. Наибольшее количество голосов самарцы отдали за две общественные зоны - территорию, прилегающую к трамвайному кольцу на Хлебной площади, и сквер на пересечении Ленинградской и Садовой. Именно эти зоны будут благоустроены уже в этом году в соответствии с дизайн-проектами, утвержденными жителями. Так на территории возле трамвайного кольца на Хлебной площади появится мощеный тротуар и пешеходная зона, цветники, газоны, деревья и биотуалеты. При этом, существующие места для торговли пенсионеров будут не только сохранены, но и благоустроены.

Лидер по количеству голосов - сквер на пересечении Ленинградской и Садовой – приобретет асфальтовое и плиточное покрытие, детскую площадку с антитравматическим покрытием, новые светильники, зеленый газон, урны, деревья, цветники и скульптурную композицию. Какую именно – решат жители путем голосования. Им предстоит выбрать, память какого горожанина, имеющего отношение к Самарскому району, увековечить: героя Советского Союза Сергея Коновалова, доктора педагогических наук, профессора Николая Магомедова, сценариста, кинодокументалиста Бориса Свойского или блаженного Пини Гофмана, ставшего городской легендой.

Во время обсуждения интересующих жителей вопросов была поднята тема о дальнейшей судьбе здания бывшего реального училища. Самарцам рассказали, что не так давно училище было передано в муниципальную собственность, и сейчас идут работы по подготовке к его консервации. Параллельно с этим изыскиваются средства на проведение дальнейших работ по восстановлению здания.

«Объект действительно знаковый, мы приложим максимум усилий для того, чтобы его сохранить и вдохнуть в него новую жизнь», - сказала Глава города.

По завершении встречи Елена Лапушкина поблагодарила жителей за активное участие в жизни района и заверила, что все прозвучавшие вопросы будут внесены в протокол и взяты на особый контроль, сообщает пресс-служба администрации Самары. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
30 марта 2018  15:11
Конкурс проходит в трех номинациях: хоры, ансамбли, отдельные исполнители. Профессиональные исполнители оцениваются отдельно в категории «Профессионал».
В поселке Курумоч пройдет межмуниципальный конкурс народного песенного творчества «Поёт село родное-2018»
Конкурс проходит в трех номинациях: хоры, ансамбли, отдельные исполнители. Профессиональные исполнители оцениваются отдельно в... Социум
52
30 марта 2018  15:11
Елена Лапушкина продолжает объезжать городские районы и встречаться с их жителями. На этот раз обсудить итоги работы районной администрации, узнать о планах на 2018 год и озвучить волнующие их вопросы в здание гимназии №3 пришли жители Самарского района.
Самарцы решат, кому будет установлен памятник в сквере на пересечении улиц Садовой и Ленинградской
Елена Лапушкина продолжает объезжать городские районы и встречаться с их жителями. На этот раз обсудить итоги работы районной администрации, узнать о планах на... Социум
49
30 марта 2018  14:38
В программе праздника – театрализованное представление и концертная программа с использованием элементов национально-культурных обрядов.
В Самаре пройдет межвузовский праздник Наурыз
 В программе праздника – театрализованное представление и концертная программа с использованием элементов национально-культурных обрядов. Социум
63
Весь список

Здравоохранение
29 марта 2018  16:53
Выборы проходили открытым голосованием, кандидатуру Сергея Николаевича утвердили единогласно. Также участники конференции утвердили новый состав правления ассоциации.
Президентом ассоциации врачей Самарской области вновь избран профессор Сергей Измалков
Выборы проходили открытым голосованием, кандидатуру Сергея Николаевича утвердили единогласно. Также участники конференции утвердили новый состав правления... Здравоохранение
317
29 марта 2018  16:47
Региональный этап представлял собой соревнование, предусматривающее выполнение конкурсных заданий, которые направлены на выявление теоретической и практической подготовки участников, определение степени овладения ими общими и профессиональными компетенция
Студенты медицинских колледжей приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
Региональный этап представлял собой соревнование, предусматривающее выполнение конкурсных заданий, которые направлены на выявление теоретической и... Здравоохранение
247
29 марта 2018  09:50
Роспотребнадзор предупредил о рисках при покупке домашних кондитерских изделий через интернет
Роспотребнадзор предупредил о рисках при покупке домашних кондитерских изделий через интернет
Они могут стать причиной возникновения инфекционных заболеваний и аллергических реакций. Здравоохранение
158
Весь список
Новости медицины
22 марта 2018  16:54
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
 Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
136
21 марта 2018  19:44
Препарат Ветмедин
Препарат Ветмедин
 Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
165
19 марта 2018  21:47
7 домашних способов борьбы с астмой
7 домашних способов борьбы с астмой
 Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
197
Весь список
Туризм
26 марта 2018  16:31
Выбор недвижимости в Праге
 Прага является не только столицей Чехии, но также одним из самых красивых городов Европы. Каждый год сюда приезжает огромное количество туристов с разных... Туризм
68
21 марта 2018  10:34
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи. Туризм
321
16 марта 2018  12:54
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр.
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
501
Весь список
Образование
29 марта 2018  11:41
В Самаре расширяют школу №176 на ул. Запорожской, 24. В настоящее время в школе не хватает мест.
В Самаре расширяют школу №176 на ул. Запорожской, 24.
В настоящее время в школе не хватает мест. Образование
205
29 марта 2018  09:21
В Самарской области досрочно сдавали ЕГЭ аттестации иностранным языкам
В Самарской области досрочно сдавали ЕГЭ аттестации иностранным языкам
Из 21 зарегистрированного экзаменующегося на пункт досрочной аттестации пришли только 16 человек. Образование
164
28 марта 2018  23:58
Мероприятие проводилось в целях профилактики наркомании, и связанных с ней правонарушений, а также формирования психологической устойчивости детей и молодежи к употреблению наркотиков.
В Самаре состоялась видеоконференция «Имею право знать»
Мероприятие проводилось в целях профилактики наркомании, и связанных с ней правонарушений, а также формирования психологической устойчивости детей и молодежи к... Образование
431
Весь список

Культура
30 марта 2018  12:40
Финал ежегодного конкурса «Сестра таланта» пройдет в Самаре
Финал ежегодного конкурса «Сестра таланта» пройдет в Самаре
Оргкомитет получил около 300 рассказов молодых авторов от 7 до 25 лет из 24 муниципальных образований. Культура
104
30 марта 2018  10:30
В Самарской Публичной Библиотеке открылась выставка
В Самарской Публичной Библиотеке открылась выставка "Весь мир – театр»
Выставка продлится до 9 апреля. Культура
147
29 марта 2018  14:00
Самарцев приглашают отметить Международный день театра вместе с заслуженным артистом России Олегом Беловым
Самарцев приглашают отметить Международный день театра вместе с заслуженным артистом России Олегом Беловым
Творческая встреча пройдет 30 марта.  Культура
197
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
467
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
802
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
765
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1349
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
806
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
735
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1579
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
920
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1017
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1612
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
953
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4232
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2401
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2871
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2752
Весь список

Мероприятия
В областной библиотеке открылась выставка «Два века Петипа. История русского балета»
На стадионе «Металлург» прошли тактико-специальные учения
Самарцев приглашают отметить Международный день театра вместе с заслуженным артистом России Олегом Беловым
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

77-летний отец экс-начальника Красноярского РОВД получил условный срок

502

Сотрудник Росгвардии в Самаре в свободное от службы время предотвратил разбой

428

В Самарской области в бане утонул 3-летний мальчик

393
за неделю

МВД России разъясняет порядок выдачи и замены водительского удостоверения

1509

Госдума уточнила, каких водителей считать пьяными

1323

В Тольятти пенсионерка упала с девятого этажа в сугроб

1250
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда