Самарцы решат, кому будет установлен памятник в сквере на пересечении улиц Садовой и Ленинградской
30 марта 2018 15:11
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Встреча началась с отчета главы районной администрации Максима Харитонова о проделанной в 2017 году работе. Он отметил, что в преддверии встречи гостей Чемпиона мира по футболу FIFA 2018TM основной упор был сделан на благоустройство районных территорий и приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние. Так за счет средств городского бюджета был проведен комплексный ремонт 7 участков дорог – на Чапаевской от Ульяновской до Венцека, на Молодогвардейской от Венцека до Красноармейской, на Максима Горького от Крупской до Вилоновской, на Комсомольской от Максима Горького до Степана Разина, на Куйбышева от Льва Толстого до Некрасовской, на Фрунзе от Куйбышевской до Вилоновской и на Галактионовской от Венцека до Красноармейской. Кроме того, за счет собственных средств району удалось картами отремонтировать дороги еще по 71 адресу.
По словам Максима Харитонова, особое внимание в 2017 году также было уделено содержанию и ремонту контейнерных площадок, установке газонных ограждений, ремонту фасадов многоквартирных домов и объектов культурного наследия, борьбе с незаконной рекламой и нелегальными объектами потребительского рынка, озеленению и санитарной обрезке деревьев.
Навести порядок в Самарском районе в значительной мере помогла президентская программа «Формирование комфортной городской среды». В 2017 году в рамках ее реализации были благоустроены 33 дворовые территории, отремонтированы фасады 11 домов, заасфальтированы дворовые проезды, установлены малые архитектурные формы и первая в районе полноразмерная ледовая площадка, на которой уже этой зимой тренировалась дворовая хоккейная команда «Молния».
В 2018 году в рамках программы будут благоустроены не только дворы, но и общественные пространства. В лист для рейтингового голосования по Самарскому району, которое прошло 18 марта, вошли 6 территорий. Это набережная от Комсомольской до Венцека, сквер на Хлебной площади, сквер на пересечении Ленинградской и Садовой, сквер на пересечении Степана Разина и князя Григория Засекина, территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади, и территория на пересечении Кутякова и Водников. Наибольшее количество голосов самарцы отдали за две общественные зоны - территорию, прилегающую к трамвайному кольцу на Хлебной площади, и сквер на пересечении Ленинградской и Садовой. Именно эти зоны будут благоустроены уже в этом году в соответствии с дизайн-проектами, утвержденными жителями. Так на территории возле трамвайного кольца на Хлебной площади появится мощеный тротуар и пешеходная зона, цветники, газоны, деревья и биотуалеты. При этом, существующие места для торговли пенсионеров будут не только сохранены, но и благоустроены.
Лидер по количеству голосов - сквер на пересечении Ленинградской и Садовой – приобретет асфальтовое и плиточное покрытие, детскую площадку с антитравматическим покрытием, новые светильники, зеленый газон, урны, деревья, цветники и скульптурную композицию. Какую именно – решат жители путем голосования. Им предстоит выбрать, память какого горожанина, имеющего отношение к Самарскому району, увековечить: героя Советского Союза Сергея Коновалова, доктора педагогических наук, профессора Николая Магомедова, сценариста, кинодокументалиста Бориса Свойского или блаженного Пини Гофмана, ставшего городской легендой.
Во время обсуждения интересующих жителей вопросов была поднята тема о дальнейшей судьбе здания бывшего реального училища. Самарцам рассказали, что не так давно училище было передано в муниципальную собственность, и сейчас идут работы по подготовке к его консервации. Параллельно с этим изыскиваются средства на проведение дальнейших работ по восстановлению здания.
«Объект действительно знаковый, мы приложим максимум усилий для того, чтобы его сохранить и вдохнуть в него новую жизнь», - сказала Глава города.
По завершении встречи Елена Лапушкина поблагодарила жителей за активное участие в жизни района и заверила, что все прозвучавшие вопросы будут внесены в протокол и взяты на особый контроль, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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