Самарцы против повышения пенсионного возраста
7 февраля 2017 09:30
32
Сайт Зарплата.ру опросил 730 пользователей: поддерживают ли самарцы возможность повышения пенсионного возраста? Опрос проводился с 1 по 6 февраля 2017 путем онлайн-анкетирования среди зарегистрированных пользователей Зарплата.ру.
Большинство (73%) опрошенных в Самаре негативно относятся к возможности повышения пенсионного возраста, 9% - поддерживают такие изменения, еще 13% настроены нейтрально, 5% затруднились с ответом.
Среди тех, кто все-таки приемлет повышение пенсионного возраста, 50% согласны с вариантом, по которому мужчины и женщины выходили бы на пенсию одинаково в 63 года. 44% готовы поддержать вариант пенсии для женщин в 63 года, а для мужчин в 65 лет. Самым непопулярным (6%) стал вариант выхода на пенсию и мужчин, и женщин в 65 лет.
Также самарцы рассказали, на какие средства планирует жить после выхода на пенсию.
Довольствоваться только ею планируют 15%, 9% горожанин рассчитывают на помощь детей и родственников, 7% стараются откладывать средства уже сейчас, 5% имеют недвижимость для сдачи в аренду. Но большая часть самарцев (64%) собираются подрабатывать.
Среди свободных ответов самарцев: жить на прибыль от своего бизнеса, уехать в другую страну или не жить так долго.
Чаще всего самарцы употребляют алкоголь при закрытии сделок в неформальной атмосфере (22% ответов) и еще 16% с помощью его пытаются побороть нелюбовь к работе. Большинство же самарцев (53%) считают, что алкоголь ничем им не поможет в работе.
Показательно, что чем старше участники опроса, тем большая часть из них собирается жить сугубо на пенсионные выплаты: среди респондентов после 45 лет таких ответов 30%, среди респондентов от 18 до 34 – только 13%.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
7 февраля 2017 09:30
Всего 9% поддерживают такие изменения. Социум
21
6 февраля 2017 20:24
Все собранные деньги направят семьям погибших. Социум
241
6 февраля 2017 20:07
За 2016 год было зафиксировано 424 нарушения режима национального парка. На нарушителей было составлено 399 протоколов. По выявленным нарушениям было возбуждено 2... Социум
140
Здравоохранение
6 февраля 2017 15:21
30 лет Сазонов работает врачом общей практики в Кинель-Черкасской центральной районной больнице, куда приехал после окончания медицинского университета. И все... Здравоохранение
171
6 февраля 2017 12:12
Об этом заявила Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук. Здравоохранение
168
3 февраля 2017 15:41
После сдачи крови, каждому донору положены два оплачиваемых выходных дня (для работающих) и единовременная денежная компенсация на питание в размере 536... Здравоохранение
200
Туризм
6 февраля 2017 15:52
Пицца. У каждого человека это слова ассоциируется с чем-то приятным, вкусным и незабываемым. Мало найдётся людей, которые не любят пиццу. Туризм
31
5 февраля 2017 12:18
Руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев прокомментировал открытие маршрута Самара-Ширяево на судне на воздушной подушке. Туризм
314
1 февраля 2017 09:27
Стимулировать туристов чаще покупать туры может возвращение на массовый рынок Египта. Туризм
161
Образование
7 февраля 2017 09:37
Его напишут более 200 тысяч человек. Образование
3
2 февраля 2017 18:32
Смартфоны и планшеты могут стать помощниками в деле получения знаний. Образование
225
2 февраля 2017 14:49
Школьникам расскажут о неизвестных моментах истории Самары в период первой мировой войны и истории создания в Самаре велосипедно-санитарного отряда. Образование
202
Культура
6 февраля 2017 15:43
Выбор места проведения своего свадебного торжества является самым основным при подготовке к свадьбе. Дома, на природе, на корабле, замке и не только проводят... Культура
36
6 февраля 2017 13:34
Мероприятие прошло в Окружном Доме офицеров. Культура
125
6 февраля 2017 11:10В Самаре пройдет итоговая выставка народного творчества «Рождённые в сердце России»
Посетители увидят работы, представляющие образы узнаваемых киногероев. Культура
181
Мода
1 февраля 2017 18:16Особенности одежды от магазина «Сударушка»
На сегодняшний день каждая представительница прекрасного пола старается выглядеть прекрасно, удивительно и ухаживать за своей внешностью. Мода
61
25 января 2017 19:36
Интересуетесь вопросами по отслеживанию товара AliExpress? Сейчас существуют сервисы, позволяющие отследить местонахождение товара, заказанного на AliExpress. Мода
115
25 января 2017 11:20
Редко какая вещь сочетает в себе и роскошь, и практичность применения. Шелковое постельное белье относится именно к таким вещам. Несмотря на то, что со времени... Мода
122
Видео
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
923
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
637
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
4768
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
1773
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
2323
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
1453
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1210
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
2377
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
2145
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
11365
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
9305
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5696
Мероприятия