Самарцы принимают активное участие в публичных обсуждениях проектов благоустройства общественных пространств города
14 февраля 2018 15:15
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Базовый принцип реализации президентского проекта – общественное участие. До 10 февраля в рамках проведения заявочной кампании самарцы вносили предложения по формированию адресного списка общественных территорий: площади, парки, аллеи, скверы и пешеходные зоны, которые, по их мнению, нуждаются в облагораживании в первую очередь.
С начала текущей недели на территории каждого внутригородского района Самары проходят публичные дискуссии и открытые обсуждения проектов благоустройства.
Во вторник, 13 февраля, свои предложения по улучшению внешнего облика города вносили жители Кировского района, Советского района, Куйбышевского района, Промышленного района, Самарского района и пр.
«На обсуждение было вынесено 13 проектов благоустройства. Все территории знаковые для кировчан. От жителей района поступило огромное количество предложений, есть замечания. В целом, совместная работа с населением ведется в режиме конструктивного диалога», - подчеркнул глава администрации Кировского района Игорь Рудаков.
В Самарском районе на обсуждение общественности были представлены дизайн-проекты 6 территорий.
«Сейчас у жителей есть уникальная возможность сформулировать предложения, инициативы, а власть просто помогает людям довести идеи до ума и реализовать, - сказал глава администрации Самарского района Максим Харитонов. - Наша цель – сделать район благоустроенными и комфортными для жизни. При этом необходимо максимально учитывать мнения людей. Чем больше простых жителей участвует в решении вопросов, тем больше у них формируется хозяйское отношение к территории».
В целом, первые публичные дискуссии показали, что вопрос благоустройства города – сейчас один из самых актуальных у населения. Благодаря президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» каждый житель сможет повлиять на внешний облик Самары.
Кроме того, в ближайшее время будет организовано адресное информирование жителей о ходе реализации президентского проекта. Общественники и волонтеры будут распространять наглядный материал с актуальной информацией о проектах благоустройства территории города.
Решающий этап - 18 марта 2018 года. В этот день состоится прямое рейтинговое голосование по определению общественных пространств Самары, которые будут благоустроены в этом году в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». А поскольку президентский проект продлен до 2022 года, то общественные территории, набравшее меньшее количество голосов, будут реализованы в последующие годы, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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