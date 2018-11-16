Самарцы придумали новый способ подзаработать — в городе массово воруют ливневые решетки
16 ноября 2018 21:59
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"Работы по установке решеток и оформлению заявлений в полицию о хищении решеток ведем ежедневно. За ночь с 14 на 15 ноября похищено 12 решеток. С начала ноября украдено уже 162 дождеприемные решетки".
Тем временем, реальные доходы самарцев продолжают падать уже третий год.
Вероятно,что доходы пунктов приема металла скоро возрастут, передает «СО» ОНЛАЙН.
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