Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
1 мая 2017 17:10
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Сегодня, 1 мая, в Самаре на площади им. Куйбышева состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню весны и труда. Для всех участников Праздника Весны и Труда прошли яркие показательные выступления авто и мототехники – парад ретро автомобилей, заезды велосипедистов и мотоциклистов, грандиозное флаговое представление совместно со спортсменками из Федерации черлидинга, уникальное экстремальное трюковое байк-шоу «Обморок рейсинг» совместно с велотриалом.
По завершении праздника техника на площади стала экспозицией выставки. Все желающие получили возможность посидеть за рулём уникальных автомобилей прошлых лет и современных мотоциклов, сделать фотографии на память и пообщаться с байкерами.
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